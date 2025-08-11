Aste Nagusia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bero handiak ez ditu kikildu ehunka pirata Donostian

Abordaje pirata piraten abordaia donostiako Aste nagusia
18:00 - 20:00

Donostia, gaur arratsaldean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

17:00etan 225 ontzitan zihoazen 1000 pirata inguru Donostiako portutik abiatu dira Kontxako hondartzara bidean. Beroa gorabehera, giro ona nagusitu da zeharkaldian zehar.

Donostiako Aste Nagusia 2025 Donostia Jaiak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu