Gipuzkoa
Irungo haztegi batek zaintza zerbitzua eskaintzen du bonsaientzat

Guardería de bonsáis
18:00 - 20:00
Irun Bonsai. Argazkia: EITB.

Lana, oporrak edo osasun arrazoiak direla eta, gero eta gehiago dira zerbitzu hau erabiltzen dutenak. "Goi-denboraldian, abuztuan batez ere, haztegia ia beteta dugu", adierazi du Javier Lumbreras Irun Bonsaiko arduradunetako batek. 

