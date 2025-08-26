Baso-suteak
Galizian 95.000 hektarea baino gehiago kiskali dira dagoeneko, abuztuan izandako baso-suteetan

Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto A día de hoy, sólo quedan tres incendios activos de más de 20 hectáreas: dos en Ourense y uno en Lugo
18:00 - 20:00
Bizilagunak etxetik atera behar izan dituzte. Bideotik ateratako irudia.
Agentziak | EITB

Galizian 95.000 hektarea baino gehiago erre dira, baso-suteetan udan. Orain, 20 hektareatik gorako hiru sute aktibo geratzen dira: bi, Ourensen, eta bat, Lugon.

