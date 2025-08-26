Incendios forestales
Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto

Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto A día de hoy, sólo quedan tres incendios activos de más de 20 hectáreas: dos en Ourense y uno en Lugo
Los vecinos han tenido que ser desalojados. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Galizian 95.000 hektarea baino gehiago kiskali dira dagoeneko, abuztuan izandako baso-suteetan
Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto. A pesar de ello, sólo quedan tres incendios activos de más de 20 hectáreas: dos en Ourense y uno en Lugo.

