Milaka ibilgailu berrikusteko deia egin dute hainbat auto etxek, airbagetan arazoak izan ditzaketelako
Dozena bat pasatxo marka biltzen dituen Stellantis taldea erabiltzaileei gutunak bidaltzen ari da, Takata markako airbag akastunak direla eta.
8 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira AP-8an, Deban, istripu baten ondorioz
Kaltetutako ibilgailuak erretiratu ondoren, zirkulazioa normaltasunera itzuli da. 17:45ean, 7 kilometroko auto-ilarak sortu dira AP-8an, Irungo mugan.
Euskarabideak "Euskera ahora" kanpainaren edizio berri bat aurkeztu du, helduek euskaraz ikastea sustatzeko
Aurten, hasierako mailan (A1) izena ematen duten 16 urtetik gorako ikasleek matrikula doan edo ia doan izango dute, Euskarabidearen dirulaguntzei esker.
Zarrakaztelun izan da Aierdi, alkatearekin batera sute-osteko lehengoratzea aztertzen
Nafarroako Gobernuak eman du jada kaltetutako zuhaitzak mozteko baimena. Gainera, nekazariekin bildu ondoren, haiek suteak itzaltzeko larrialdi opertaiboetan modu arautuan eta berme handienekin sartzeko aukera aztertzen hasi dira.
Mila pertsonak baino gehiagok babesa adierazi diote palestinar herriari Gasteizen, eta Israeli boikot egiteko eskatu dute
Besteak beste, 'Palestina aske', 'Holokaustoa gelditu' eta 'Sionismo kriminala' oihuak entzun dira ibilbidean zehar. Protesta jendetsuan parte hartu duten ehunka herritarren artean jatorri palestinarreko haur batzuk ere egon dira.
'Koala anaiak' taldeko kide bat atxilotu dute Bilbon, bilatzeko eta atxilotzeko agindua baitzuen
Trafikoko arau-hauste bat egin ostean geldiarazi dute, hainbat hilabetez desagertuta egon ondoren, nahiz eta espetxeratzeko agindua izan Alexandru Ionita hiltzen saiatzeagatik.
Gaur ez dago sute aktiborik Asturiasen eta Galizian, baso-suteak piztu zirenetik lehen aldiz
Eguraldiaren aldaketak eta suhiltzaileen lanek sute handiak kontrolatzen lagundu dute.
Motorzale bat larri zauritu da N-634 errepidean, Deban, auto baten aurka talka eginda
Istripua arratsaldeko 20:15ean gertatu da, eta zauritua Donostia Ospitalera eraman dute anbulantzia batean, larri zaurituta.
Gernika-Palestinak lapiko-protestak deitu ditu irailaren 5erako, Gazako egoerak okerrera egin duela-eta
Kontzentrazioak 19:00etan izango dira, Hego Euskal Herriko udaletxeen aurrean. Merkataritza harremanak eteteko eta Israel isolatzeko zigorrak martxan jartzeko eskatu du.
Bilboko Udalaren bertsioa gezurtatuz, Kai Nakai, Maren eta Olatz Salvadorrek ziurtatu dute soilik lehenari egin ziotela agertoki alternatiboaren eskaintza
Itziar Urtasun zinegotziak esan du plaza Biribilean aritzea proposatu ziela, eta artistak izan zirela eskaintzari "uko" egin ziotenak.