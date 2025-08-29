MOTORRA
Milaka ibilgailu berrikusteko deia egin dute hainbat auto etxek, airbagetan arazoak izan ditzaketelako

Dozena bat pasatxo marka biltzen dituen Stellantis taldea erabiltzaileei gutunak bidaltzen ari da, Takata markako airbag akastunak direla eta. 

