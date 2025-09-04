11 hildako izan dira EAEko errepideetan uda honetan, 2024an baino hiru gehiago
Trafikoko udako operazioetan, hamaika pertsona hil dira Euskadin ekaina eta abuztua bitartean, iazko udan baino hiru gehiago. Halere, istripu eta zauritu larri eta arinen kopuruak behera egin du.
Udako trafikoko operazio bereziaren ondorioz, Euskadin hamaika pertsona hil dira ekain eta abuztu bitartean, iazko udan baino hiru gehiago; istripu eta zauritu larri eta arinen kopuruak, ordea, behera egin du.
Eusko Jaurlaritzako Trafikoko zuzendariak, Estibaliz Olabarrik, udako ezbeharren balantzea aurkeztu du. Balantze horretan 1.154 istripuren berri eman da (ekainaren 26tik abuztuaren 31ra bitartekoak), 2024an baino % 6,7 gutxiago. Jaitsiera hori gorabehera, hildakoen kopuruak gora egin du, zortzi izatetik hamaika izatera.
Istripu hilgarrien kausa ohikoenak distrakzioak, alkoholaren kontsumoa eta gehiegizko abiadura dira. Faktore horiek gutxienez kasuen % 60an agertzen dira, Olabarriren arabera.
Heriotzen kopuruak gora egin badu ere, zauritu larrien kopuruak % 17,5 egin du behera, aurreko udan baino 66 pertsona gutxiago zauritu dira eta; zauritu arinen kopuruak, berriz, % 8,6 egin du behera, 572tik 523ra. 2025ean 30 pertsona hil dira EAEko errepideetan.
Trafikoko zuzendaria "oso kezkatuta" agertu da ezbehar-tasaren bilakaerarekin, eta erakundeen eta herritarrek erantzukizuna izan dezatela eskatu du. "Denok egin behar dugu lan", adierazi du, eta gogorarazi du kontrol- eta sentsibilizazio-kanpainek istripuak murrizteko funtsezko tresna izaten jarraituko dutela.
Udan, gainera, nazioarteko trafikoaren tasak gora egin du, 2,1 milioi ibilgailu baino gehiago ibili baitira Euskadin, Portugalera eta Afrika iparraldera joateko, 2024an baino % 5,5 gehiago. Hazkunde hori Biriatuko ordainlekuan eta A-8 autobidean nabaritu da batez ere, bertan izan baitira udako auto-ilara handienak.
