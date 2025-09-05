Euskal Diasporaren Eguna
Markina-Xemeingo zesta-punta komunitateari omenaldia eginez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna 

Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du astelehenean bertan Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, stand kulturalak eta herriko eragileen eta Saint-Pierre eta Mikeluneko dantza taldearen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan. 

Olano eta Ituarte, jardunaldiaren aurkezpenean, ostiral honetan. Argazkia: Irekia.

EITB

Azken eguneratzea

Datorren astelehenean zortzigarrenez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren EgunaMarkina-Xemeinen, zesta-puntaren komunitatea ardatz harturik.

Ziortza Olano Astigarraga Kanpoko Euskal Komunitatearen zuzendariak eta Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea Markina-Xemeingo Euskara eta Kultura zinegotzi eta herritartasun arloko arduradunak eman dituzte egunaren inguruko xehetasunak. 

Jardunaldian zehar pilotarien komunitateari omenaldia egingo zaio, "mundu osoko frontoietara Euskadiren izena eraman duen diziplina baten protagonistak baitira", Olanok azpimarratu duenez. "Nazioarteko mugikortasuna, profesionaltasuna, familien sakrifizioa eta gure balioak mundu osoko kirol agertokietan transmititzea gure historia komunaren funtsezko parte dira", adierazi du.

Era berean, Ituartek azpimarratu du Markina-Xemein "agertoki ezin hobea" dela ekitaldi hau hartzeko. "Gure herria aukeratzea eta kolektibo hori omentzea ohorea da, Markina-Xemein munduan zerbaitegatik ezagutzen bada zesta-puntagatik delako, pilotariak munduko geografiako txoko guztietara iritsi direlako", esan du.

Egitaraua 18:00etan hasiko da Markinako frontoiaren kanpoaldean dagoen frontoi txikian.

Ekitaldi instituzionala 18:30ean hasiko da, eta Imanol Pradales lehendakaria eta Ander Caballero Kanpo Harremanetarako eta Euskadi Globalerako idazkari nagusia izango ditu buru.

Hitzorduak osagai artistiko berezia ere izango du, Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak berak diseinatutako mural bat sortuko baitu astelehenean bertan Markina-Xemeinen. Egunean bertan hasiko da egiten, eta zesta-puntak Markina-Xemeinen, Zesta Puntaren Unibertsitatean, izan duen eta oraindik duen garrantzia sinbolizatuko du.

Gainera, dantza tradizionalak eta hainbat stand izango dira, publikoak zesta-puntaren inguruko historia eta kultura sakon ezagutzeko aukera eskaintzeko.

Aldi berean, ehun ekitaldi baino gehiago egingo dira mundu osoko euskal komunitate antolatuetan.

Euskal Diasporak eskatuta, 2018an instituzionalizatu zenetik, Euskadiko eta Nafarroako hainbat udalerritan egin da Euskal Diasporaren Eguneko ekitaldi nagusia eta gero eta komunitate antolatuagoak dira ospakizun honekin bat egiten dutenak. Dagoeneko ehun ekitaldi baino gehiago egiten dira euskal presentzia antolatua duten hainbat herrialdetan.

 

