Markina-Xemeingo zesta-punta komunitateari omenaldia eginez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna
Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak diseinatutako mural bat sortuko du astelehenean bertan Markina-Xemeinen, dantza tradizionalak, stand kulturalak eta herriko eragileen eta Saint-Pierre eta Mikeluneko dantza taldearen partaidetza bilduko dituen jardunaldiaren barruan.
Datorren astelehenean zortzigarrenez ospatuko du Eusko Jaurlaritzak Euskal Diasporaren Eguna, Markina-Xemeinen, zesta-puntaren komunitatea ardatz harturik.
Ziortza Olano Astigarraga Kanpoko Euskal Komunitatearen zuzendariak eta Mari Eli Ituarte Zarragoikoetxea Markina-Xemeingo Euskara eta Kultura zinegotzi eta herritartasun arloko arduradunak eman dituzte egunaren inguruko xehetasunak.
Jardunaldian zehar pilotarien komunitateari omenaldia egingo zaio, "mundu osoko frontoietara Euskadiren izena eraman duen diziplina baten protagonistak baitira", Olanok azpimarratu duenez. "Nazioarteko mugikortasuna, profesionaltasuna, familien sakrifizioa eta gure balioak mundu osoko kirol agertokietan transmititzea gure historia komunaren funtsezko parte dira", adierazi du.
Era berean, Ituartek azpimarratu du Markina-Xemein "agertoki ezin hobea" dela ekitaldi hau hartzeko. "Gure herria aukeratzea eta kolektibo hori omentzea ohorea da, Markina-Xemein munduan zerbaitegatik ezagutzen bada zesta-puntagatik delako, pilotariak munduko geografiako txoko guztietara iritsi direlako", esan du.
Egitaraua 18:00etan hasiko da Markinako frontoiaren kanpoaldean dagoen frontoi txikian.
Ekitaldi instituzionala 18:30ean hasiko da, eta Imanol Pradales lehendakaria eta Ander Caballero Kanpo Harremanetarako eta Euskadi Globalerako idazkari nagusia izango ditu buru.
Hitzorduak osagai artistiko berezia ere izango du, Mikele Irazusta diasporako artista argentinarrak berak diseinatutako mural bat sortuko baitu astelehenean bertan Markina-Xemeinen. Egunean bertan hasiko da egiten, eta zesta-puntak Markina-Xemeinen, Zesta Puntaren Unibertsitatean, izan duen eta oraindik duen garrantzia sinbolizatuko du.
Gainera, dantza tradizionalak eta hainbat stand izango dira, publikoak zesta-puntaren inguruko historia eta kultura sakon ezagutzeko aukera eskaintzeko.
Aldi berean, ehun ekitaldi baino gehiago egingo dira mundu osoko euskal komunitate antolatuetan.
Euskal Diasporak eskatuta, 2018an instituzionalizatu zenetik, Euskadiko eta Nafarroako hainbat udalerritan egin da Euskal Diasporaren Eguneko ekitaldi nagusia eta gero eta komunitate antolatuagoak dira ospakizun honekin bat egiten dutenak. Dagoeneko ehun ekitaldi baino gehiago egiten dira euskal presentzia antolatua duten hainbat herrialdetan.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Hiru pertsona atxilotu dituzte Iruñean, etxebizitza abandonatu batean beste bati erasotzea egotzita
Akusatuak, 20, 21 eta 25 urtekoak, aske geratu dira. Ostegun goizaldean jazo zen istilua, Errotazar kalearen eta Arantzadiko Inguruneko kalearen arteko etxebizitza batean.
Justiziak Hondarribiko Alardea arautzen duen udal dekretua babestu du
Hondarribiko alkateak epailearen erabakia errespetatzeko eskatu du, tentsioak saihesteko.
Hainbat iruzur saiakerak alertan jarri dituzte Bizkaiko loteria-administrazioak
Joan den astean Bilboko Ledesma loteria-administrazioari 10.000 euroko iruzurra egiten saiatu ziren, Gabonetako 500 dezimo erosita. Horrelako iruzurrak egiteko, iruzurgileek transferentzia bat egiten dute hackeatutako kontu batetik, eta bankuak edo kontuaren jabeak eragiketa ezeztatu aurretik jasotzen dituzte dezimoak. Ledesma loteria-administraziotik Bizkaiko Loterien Ordezkaritzari ohartarazi zioten, gainerako administrazioei gertatzen ari zenaren berri eman ziezaieten.
Pertsona bat atxilotu dute Irunen etxebizitzetan gauez lapurtzeagatik
23 urteko lapurra etxebizitzetara sartzen zen bertan bizi zirenak lo zeudela. Lapurra hainbat aldiz atxilotu dute antzeko delituengatik.
Radio Vitoriak argi, irudi eta soinu ikuskizun hunkigarri batekin ospatu du bere 90. urteurrena
'Batzen gaituen ahotsa' lana azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen atzera begirako ikuskizun erakargarria izan da, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak biltzen dituen eszenaratzeaz lagunduta.
Albiste izango da: lehendakariaren bilera-sorta, Gazaren aldeko protestak eta Zinemaldiaren aurkezpena
Gaurkoan albiste izango diren gaien laburpena, bi hitzetan.
Polemika, Nafarroako Unibertsitatearen campusa zeharkatzen duen errepidean izandako aldaketengatik
Azpilagañatik Arostegi etorbiderantz, norabide bakarrean eta 30 km/h-ko abiaduran bideratuko da trafikoa. Zizur Nagusiko alkateak elkarrizketarik eza kritikatu du, eta noranzko bakar horrek ehunka pertsonari eragingo dizkien mugikortasun-zailtasunez ohartarazi du.
116.123 ikaslerekin hasi da ikasturtea Nafarroan; % 67,8, sare publikoan
Ikasturte honetan eskolara hasiko diren 3 urteko haurren % 30 B eta D ereduetan hasiko dira.
Gernika-Palestinak oso positibotzat jo ditu Vueltako mobilizazioak eta ostiraleko protestetan parte hartzeko deia egin du
Bihar, irailak 5, 130 udaletxeren baino gehiagoren aurrean egingo dituzte protestak, aipatu ekimenak deituta. Hamaikagarren etapa "Palestinak" irabazi zuela defendatu dute Gernika-Palestina plataformaren ordezkariek.