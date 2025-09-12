Migrazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gasteizko errefuxiatuen zentroko plazak 200era murriztea ez dela nahikoa adierazi du Melgosak

Nerea Melgosa
18:00 - 20:00
Nerea Melgosa. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuaren ustez, Espainiako Gobernuak Gasteizen errefuxiatuak hartzeko proiektatutako zentroaren edukiera 350 plazatik 200era murriztea "ez da nahikoa", eta "harrerako euskal eredua" babestu du, berriro.

Migrazioa Eusko Jaurlaritza Gasteiz Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sestaoko xake txapelketa bandera eta sinbolorik gabe jokatuko da

Gazako sarraskia dela eta, Sestaoko Xake taldeak jokalari israeldarrei eskatu zien txapelketan ez parte hartzeko edo nazioarteko federazioaren banderapean jokatzeko. Nazioarteko Xake Federazioak, ordea, erabaki horren aurka egin du. Ondorioz, Las Llanas pilotalekuan nazioarteko banderarik edo sinbolorik ez egotea erabaki dute; Palestinako bandera bat soilik, “elkartasun espresio gisa”. Israelgo hiru jokalarik parte hartzeari uko egin diote.
Gehiago kargatu