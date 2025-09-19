SARIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nobel satirikoek alkoholari buruzko ikerketa bat goraipatu dute hizkuntzak ikasteko duen paperagatik

Herbehereetako, Erresuma Batuko eta Alemaniako zientzialariek Bakearen Ig Nobel saria eskuratu dute, alkohol dosi txiki batek batzuetan atzerriko hizkuntza bat hitz egiteko gaitasuna hobetzen duela ondorioztatu duen ikerketagatik; dirudienez, alkoholak norberarengan konfiantza handitzen du.

Poteoa. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ig Nobel sari satirikoek alkoholari buruzko ikerketa bat saritu dute Bostongo Unibertsitatean (AEB), hizkuntzak hitz egiteko tresna gisa duen balioagatik, mundu osoko zientzialarien beste hamar esperimentu zentzugaberen artean

"Annals of Improbable Research" ("Ikerketa Gertagaitzaren Urtekariak") umore zientifikoko aldizkariak, duela 30 urte baino gehiagotik sari hauek ematen dizkie "lehenik barre egin eta gero pentsatu" egiten duten ikerketei, jendearen jakin-mina pizteko helburuarekin.

Herbehereetako, Erresuma Batuko eta Alemaniako zientzialariek Ig Nobel saria eskuratu dute. Alkohol dosi txiki batek batzuetan atzerriko hizkuntza bat hitz egiteko gaitasuna hobetzen duela ondorioztatu du ikerketak, eta badirudi norberarengan konfiantza handitzen duela.

Egileek nederlanderazko ikasle alemaniarrekin egin zituzten probak, eta, hori bai, ohartarazi dute alkohola ez dela beharrezkoa hizkuntzak ikasteko eta osasunerako kaltegarria dela gogorarazi dute, batez ere dosi altuetan.

Abiazioaren Ig Nobel sarian ere agertu zen alkohola. Ikerketa horretan, Kolonbiako, Espainiako eta beste herrialde batzuetako ikertzaileek frogatu zuten substantzia arriskutsua dela fruta batzuetan oharkabean kontsumitzen duten saguzarrentzat.

Saguzar egiptoarrek adierazi dutenez, fruta batzuek ehuneko bateko alkohol kopurua dute eta kantitate horrekin  hegan egiteko gaitasuna galdu zutela, eta komunikatzeko zailtasunak zituztela.

Gala paperezko hegazkinen jaurtiketek eten dute, eta digestio arazoei eskainitako opera txiki batek girotu du. Nobel saria jaso zuten hainbat zientzialari eta ekonomialari bildu dira.

Kimikaren atalean, ikerketa batek ondorioztatu zuen tefloia, zartaginetan aurkitu ohi den plastikozko materiala, dieta argalgarri baten osagaia izan daitekeela, ez baitu kaloriarik eta gorputzak ez baitu xurgatzen.

Oraingoz, Israelgo eta AEBeko zientzialariek egindako ikerketa arratoietan bakarrik probatu da, baina 3 hilabetez % 25eko tefloia zuen dieta bat hartu ondoren, pisua galdu zuten eta ez zen efektu toxikorik erregistratu, egileen arabera.

Gaua aurkikuntzaz beteta egon zen: behi bat zebra-marrekin margotzeak euli-hozkada gutxiago eragiten ditu; haurtxoek amak bularra ematean kontsumitutako baratxuria dastatu eta gozatu egiten dutela dirudi, eta Togon pizza lau gaztaren zale berdinak daude.

Fisikako titulua ikertzaile-talde batek eraman zuen, gehienak italiarrak, eta "trantsizio-fasea" ikertu zuen. Fase horrek "kazio eta pepe" (gazta eta piperbeltza) pastazko plater klasikoa "pikor desatseginekin" hondatzen du.

Beste esperimentu batzuek gai interesgarriak jorratu zituzten: zer gertatzen da nartzisista bati esaten zaionean adimentsua dela, psikologiako saria eraman zuela, edo zapata kirastunek nola eragiten dioten zapatari bat erabiltzearen esperientzia orokorrari, ingeniaritzako saria.

Sarietako bat, literaturarena, William Bean zientzialari estatubatuarrarentzat izan zen hil ondoren. Azazkalen hazkundea 35 urtez aztertu zuen, eta bere semeetako batek jaso zuen. Aitaren pasio kutsakorra gogoratu zuen, eta "aitortza, azkenean!" eskertu zuen.

Sarituek ez dute saririk jasotzen dirutan, baina beren erakunde eta herrialdeek txalotu egiten dituzte, eta 'ospetsu' zientifiko estatusa ere hartzen dute, datozen hilabeteetan munduko museo zientifikoetan hainbat saio egingo baitituzte beren lanak aurkezteko. 

Umorea Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

VITORIA (ESPAÑA), 18/09/2025.- Decenas de personas se han manifestado este jueves alrededor del Parlamento Vasco, en Vitoria, para exigir a las instituciones y empresas un boicot real hacia Israel y como una muestra de apoyo más al pueblo de Palestina. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Milaka pertsona atera dira gaur kalera Hego Euskal Herrian, Palestinaren alde

Gasteizen, Bilbon eta Iruñean arratsaldeko zazpietan abiatu dira Palestinaren aldeko Borroka Eguna dela eta antolatutako mobilizazioak. Deialdia Gazarako Mugimendu Globalak eta Global Sumud Flotillak egindako nazioarteko ekimenari erantzunez gauzatu da, “Apur dezagun Gazako blokeoa. Defenda dezagun Global Sumud Flotilla” lelopean. Goizean ere, protesta egin dute Gasteizen, Legebiltzarraren kanpoaldean.

Gehiago kargatu