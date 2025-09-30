POLEMIKA
Mendozak Bernedon gertatutakoa "lehenbailehen" argitzeko eskatu du, "inor jomugan jarri gabe, baina erantzukizunez"

"Adingabeez ari gara, eta, horiek babesteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezin du xehetasunik eman", adierazi du ahaldun nagusiak.

Eider Mendoza
18:00 - 20:00
Eider Mendoza. Argazkia: EITB.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Bernedoko udalekuetan gertatutakoa "lehenbailehen" argitzeko eskatu du, bai gertakariak, bai salaketak aurkeztu ondoren gertatutakoa, "inor jomugan jarri gabe, baina erantzukizunez".

Mendozak Politika Orokorreko Osoko Bilkuran hitz egin du, eta sexu-askatasunaren aurkako salaketen ondorioz Bernedoko udalekuen inguruan sortu den "kezka" izan du hizpide.

"Adingabeak dira, eta, haiek babesteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezin du xehetasunik eman", adierazi du ahaldun nagusiak, eta" gertatutakoa lehenbailehen" argitzeko eskatu du, "bai udalekuetan gertatutakoak, bai salaketak aurkeztu ondoren epaitegietan egindako ibilbidea".

Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren arduradun nagusiak "gertutasuna" erakutsi die "seme-alaben ongizatea arriskuan sentitu izan duten familiei", eta Foru Aldundiaren "konpromisoa" adierazi du "beti lehentasuna izan behar duen ongizatearekin".

Eider Mendoza: "Bernedoko udalekuen kasuan gertatutakoa argitu behar da, seinalamendurik gabe, baina arduraz"
