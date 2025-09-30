Mendoza pide que se aclare "cuanto antes" lo sucedido en Bernedo, sin "señalamiento, pero con responsabilidad"

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha pedido que se aclare "cuanto antes" lo sucedido en las colonias de Bernedo, tanto los hechos como el recorrido tras la presentación de las denuncias, "sin señalamiento, pero con responsabilidad".

Mendoza se ha pronunciado de este modo en su intervención en el Pleno de Política General donde se ha referido a la "preocupación" que se ha generado en torno a las colonias de verano de Bernedo tras las denuncias contra la libertad sexual presentadas.

"Estamos hablando de menores, y para protegerlos la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dar detalles", ha señalado la diputada general, al tiempo que ha instado a "aclarar lo sucedido cuanto antes, tanto los hechos ocurridos en las colonias de verano como el recorrido realizado en los juzgados tras la presentación de las denuncias". "Sin señalamiento, pero con responsabilidad", ha resaltado.

Además, la máxima responsable foral de Gipuzkoa ha mostrado su "cercanía" a las familias que "han podido sentir en peligro el bienestar de sus hijos e hijas" y ha expresado el "compromiso" de la Diputación Foral con "su bienestar" que "siempre debe ser la prioridad. Siempre".