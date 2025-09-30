POLÉMICA
Mendoza pide que se aclare "cuanto antes" lo sucedido en Bernedo, sin "señalamiento, pero con responsabilidad"

"Estamos hablando de menores, y para protegerlos la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dar detalles", ha señalado la diputada general.
Eider Mendoza
18:00 - 20:00
Eider Mendoza. Argazkia: EITB.
Euskaraz irakurri: Mendozak Bernedon gertatutakoa "lehenbailehen" argitzeko eskatu du, "seinalatzerik gabe, baina erantzukizunez"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha pedido que se aclare "cuanto antes" lo sucedido en las colonias de Bernedo, tanto los hechos como el recorrido tras la presentación de las denuncias, "sin señalamiento, pero con responsabilidad".

Mendoza se ha pronunciado de este modo en su intervención en el Pleno de Política General donde se ha referido a la "preocupación" que se ha generado en torno a las colonias de verano de Bernedo tras las denuncias contra la libertad sexual presentadas.

"Estamos hablando de menores, y para protegerlos la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dar detalles", ha señalado la diputada general, al tiempo que ha instado a "aclarar lo sucedido cuanto antes, tanto los hechos ocurridos en las colonias de verano como el recorrido realizado en los juzgados tras la presentación de las denuncias". "Sin señalamiento, pero con responsabilidad", ha resaltado.

Además, la máxima responsable foral de Gipuzkoa ha mostrado su "cercanía" a las familias que "han podido sentir en peligro el bienestar de sus hijos e hijas" y ha expresado el "compromiso" de la Diputación Foral con "su bienestar" que "siempre debe ser la prioridad. Siempre".

Eider Mendoza: "Bernedoko udalekuen kasuan gertatutakoa argitu behar da, seinalamendurik gabe, baina arduraz"
Eider Mendoza Gipuzkoa Sociedad

Eider Mendoza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

