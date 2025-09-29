Álava
La Ertzaintza registra cuatro denuncias contra la libertad sexual por los hechos del campamento de Bernedo

La investigación judicial ha arrancado casi cinco meses depués de que se interpusiera la primera denuncia. La fiscal superior del País Vasco ha reconocido que el atestado policial llegó al juzgado en mayo y "se quedó en un limbo". 

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha señalado este lunes que la Ertzaintza tiene registradas, a día de hoy, cuatro denuncias, todas ellas contra la libertad sexual, en relación a los campamentos de verano de Bernedo. 

Este lunes se han abierto diligencias previas para iniciar la investigación judicial sobre las colonias de Bernedo (Álava), casi cinco meses después de que la primera denuncia entrara por reparto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.

La primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los udalekus de Aibagar y, 2023 y 2024 en Bernedo. 

El pasado viernes, 26 de septiembre, se registraron otras tres denuncias en Laudio, Vitoria-Gasteiz y Deba-Urola. 

Según las denuncias de algunas familias de niños y niñas que acudieron al campamento de Bernedo, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

En declaraciones a EITB, la fiscal superior del País Vasco María del Carmen Adán ha señalado que la Fiscalía ha conocido por los medios de comunicación lo ocurrido en estos udalekus, y que el atestado policial que llegó al juzgado en mayo "se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada". "Hemos instado al juzgado a que incoe inmediatemente el auto de previas", ha añadido.

Posteriormente a estas declaraciones, se ha conocido que desde este lunes, 29 de septiembre, se están incoando esas diligencias previas. Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha ordenado citar a las víctimas, en función de los datos recabados en el atestado de la Ertzaintza.  Ese atestado recogería la denuncia formulada por la Diputación de Gipuzkoa por el caso de, al menos, un menor tutelado (caso de 2024) y posibles casos de años anteriores.

La Diputación alavesa se reúne hoy con las familias de los udalekus de Bernedo
Zupiria pide a las familias de los niños del campamento de Bernedo que denuncien si creen que hay delito
