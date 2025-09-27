La Diputación alavesa se reúne hoy con las familias de los udalekus de Bernedo

Representantes de la Diputación de Álava y familiares de los y las menores que participaron en los udalekus de Bernedo se reunirán este sábado para analizar la situación.

Según ha informado fuentes de la Diputación, intentarán recabar testimonios para constatar los hechos ocurridos y definir el camino a seguir en adelante.

La Ertzaintza investiga lo ocurrido en un campamento de verano privado organizado el pasado mes de agosto en Bernedo (Álava) por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tras una denuncia pública presentada por varias familias. Según esa denuncia, los monitores y las monitoras “obligaban” a chicos y chicas de entre 13 y 15 años a ducharse de manera mixta.

Además, testimonios recogidos por EITB de usuarios pasados aseguran que los monitores también se metían desnudos en las duchas.