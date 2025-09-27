COLONIAS
La Diputación alavesa se reúne hoy con las familias de los udalekus de Bernedo

Intentarán recabar testimonios para constatar los hechos ocurridos y definir el camino a seguir en adelante.
Colonias en Bernedo. Foto: EITB
Representantes de la Diputación de Álava y familiares de los y las menores que participaron en los udalekus de Bernedo se reunirán este sábado para analizar la situación.

Según ha informado fuentes de la Diputación, intentarán recabar testimonios para constatar los hechos ocurridos y definir el camino a seguir en adelante.

La Ertzaintza investiga lo ocurrido en un campamento de verano privado organizado el pasado mes de agosto en Bernedo (Álava) por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, tras una denuncia pública presentada por varias familias. Según esa denuncia, los monitores y las monitoras “obligaban” a chicos y chicas de entre 13 y 15 años a ducharse de manera mixta.

Además, testimonios recogidos por EITB de usuarios pasados aseguran que los monitores también se metían desnudos en las duchas.

La Diputación afirma que nunca habían recibido ninguna queja sobre las colonias. Sin embargo, fuentes consultadas apuntan a que la Ertzaintza ya había recibido un aviso previo. El año pasado, una trabajadora social de la Diputación de Gipuzkoa alertó a la policía de que varios menores habían relatado episodios similares.

Los educadores de Euskal Udalekuak de Bernedo se han manifestado públicamente a raíz de las denuncias, y han asegurado que se han utilizado "mentiras, morbo y sensacionalismo" en los mensajes lanzados en medios y redes sociales y han sufrido "ataques tránsfobos" con motivo de las duchas mixtas. "Nunca hemos obligado a nadie a desnudarse ante los demás", han subrayado.

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, ha afirmado que la Diputación Foral de Álava se va reunir en los próximos días con las familias afectadas para conocer de primera mano sus testimonios. Además, Del Val ha señalado están recabando toda la información sobre estas colonias para ver qué medidas va a tomar la institución foral. "Son unos hechos totalmente denunciables", ha añadido la diputada.
