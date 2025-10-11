Ehunka lagun bildu dira Bilbon Begoñako Amaren egunean
bilbotarrek eta bizkaitarren Begoñako Amaren erromeria erromeria ospatzen dute urriaren 11n. Gaur, ehunka lagun hurbildu dira basilika ingurura giroaz gozatzera. Zazpi Kaleetan ere txikiteroek gorazarre egin diote Begoñako Amari. Dantzatu, lore eskaintza egin eta Bizkaiko txakolina egin dute bildutako mahatsa zapalduta.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
MAKUSIren urteko jai erraldoia, haur eta gazteei zuzendutako jarduera-egitarau zabalarekin
EITBk haur eta gazteentzat euskaraz duen ekosistema eta plataforma digitalak egun handia du larunbat honetan. Izan ere, bigarrenez, MAKUSIren urteko jai erraldoia ospatzen ari dira egun osoan Barakaldon, BECen. MAKUSI unibertsoko protagonistek gune bereziak dituzte bertan.
Trafikoa bere onera itzuli da AP-8an Astigarragan, kamioi batek su hartu duelako itxita egon eta gero
Bilborako noranzkoan ere etenda egon da zirkulazioa larunbat goizean, baina bere onera itzuli da eguerdirako.
'Alice' depresio isolatuak alerta egoeran jarri du penintsulako Mediterraneoko kostaldea
Alice goi-geruzetako depresio isolatuak euri-jasak eta uholdeak utzi ditu Mediterraneoko kostaldeko herri askotan, bereziki Valentziako Erkidegoan, Murtzian eta Balearretan. Valentziako Erkidegoa izan da kaltetuenetako bat, Gandiako (Valentzia) hainbat tokitan metro koadroko 110 litro baino gehiago pilatu baitituzte lau orduan. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) alerta aktibatu du, eta prezipitazioak astelehenera arte izango direla iragarri du.
Bost pertsona zauritu dira Gendulainen, kamioi baten eta auto baten arteko talkan
A-12 Iruñea-Logroño autobideak, Iruñerako noranzkoan, ohiko martxa berreskuratu du laster. Goizean, ordea, bidea itxi behar izan dute ezbehar horren ondorioz, eta NA-1110 Iruñea-Logrono errepidetik bideratu dute zirkulazioa, Foruzaingoak jakitera eman duenez.
100.000 biztanleko 15 psikiatrako ratioarekin, EAE da Estatuan arreta psikiatriko gehien ematen duena
Osasun mentaleko arretan, gizartean eragin handia duten arazo konplexuei aurre egiteko proiektu estrategikoak garatzen ditu Osakidetzak, hala nola suizidioaren prebentzioa, lehen gertakari psikotikoetan esku hartzea edo elikadura-nahasmenduen arreta.
Bilboko saltoki batek salgai dituen 65 telefono lapurtutakoak ote diren ari dira ikertzen
Ohar baten bidez, Udalak jakinarazi du Mariaren Bihotza plazan dagoen denda miatu ondoren, bi pertsona ari direla ikertzen, delitua egin dutelakoan.
Osasunaren kalterako baldintzetan prostituitzera behartuta zeuden bost emakume askatu dituzte Donostian
Sexu askatasunaren aurkako delituak jazartzeko ikerketa ekainean hasi zuten. Operazioan, hiru lagun atxilotu dituzte eta Donostiako Isabel II.aren hiribidean zegoen prostituzio etxe bat desegin dute.
Ikasleen ongizate emozionala zaintzeko ingurune positiboak sustatzen dituzte eskola askotan
Ikasleen ongizate emozionala gero eta garrantzitsuagoa da eskolan. Hori dela eta, txikitatik erabateko arreta eta emozioen autogestioa kudeatzen irakasten diete eskola-giroan, irakasleek haurren garapenean duten eginkizun eragingarria sustatzeko.
Alice depresioak 120 l/m2 utzi ditu Cartagenan eta 100 l/m2 Valentziako Erkidegoko toki batzuetan, baina ez du gorabehera larririk eragin
Murtziako 12 udalerritan bertan behera utzi dituzte eskolak, eta erkidegoko hainbat bide eta errepide itxi behar izan dituzte.