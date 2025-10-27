Zainketak
ZAINDOO, zaintzaileak zaintzeko zerbitzua aurkeztu du Jaurlaritzak

Emakume bat bere zaintzailearekin. Argazkia: EITB.

Euskal Autonomia Erkidegoan milioi erdi baino gehiago dira 65 urtetik gorako pertsonak, biztanleriaren % 23.  Zainketa-premia gero eta handiagoa denez, Eusko Jaurlaritza zaintzaileak ere babestuko dituzten tresnak garatzen ari da. Zaintzaileei laguntzeko tresna horietako bat ZAINDOO izeneko mugikorreko aplikazio bat da, dagoeneko mila pertsona inguruk erabiltzen dutena.

Eusko Jaurlaritza Adinekoak Gizartea

GRAFCAV5695. BILBAO (ESPAÑA), 27/10/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), visita este lunes el ambulatorio Doctor Areilza de Indautxu (Bilbao) acompañado por el consejero de Salud, Alberto Martínez (d). EFE/Luis Tejido
Pradales lehendakariak gripearen aurkako txertoa hartzeko deia egin die herritarrei, gripearen eragina aurreratu egin delako

Lehendakariak dei egin dio gizarteari ez lasaitzeko gripearen eraginaren aurrean, eta txertaketa-erritmoa handitzeko, aurten bere intzidentzia aurreratu egin baita EAEko herritarren artean, batez ere Bizkaian. "Txertoa jarrita urteroko gripea saihets dezakegu. Txertoa jarrita ondoezik eta ohean astebetez egotea saihets dezakegu. Eta txertoak, ez dezagun ahaztu, bizitza salbatu diezaguke”, adierazi du Pradalesek.

“Lurraldearen arabera, aldeak daude. Gipuzkoako osasun zentroetan zailtasunak ditugu esku-hartze eraginkor bat izateko”

Herritarren % 5-7k pairatzen dute arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua. Amaiur Olarza ADAHIGI Gipuzkoako Arreta Gabezia eta Hiperaktibitate Nahastearen Elkarteko psikologoak adierazi duenez, horietako askok ez du diagnostikorik. Hala, ohartarazi du haurtzaroan tratamendurik ez izateak sintomak larriagotu egiten dituela helduaroan. Halaber, salatu du Euskadin ez dagoela adostasunik eta ekitaterik AGHN duten pertsonenei arreta emateko. 

