IKERKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikerketa batek melatonina luzaroan kontsumitzea bihotz-gaixotasunen bat izateko arriskuarekin lotu du

Amerikako Bihotzaren Elkarteak aurkeztutako lan batek eztabaida sortu du adituen artean, iradoki baitu urtebete baino gehiagoz melatonina hartzeak bihotz-gutxiegitasuna izateko arriskua areagotu dezakeela. Espezialistek lasaitasunerako deia egin dute, eta gogorarazi dute farmazietan errezetarik gabe saltzen diren produktuak ezin direla bi miligramotik gorakoak izan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken urteotan hedatu egin da melatoninaren erabilera insomnioari aurre egiteko. Pilula edo gominola moduan, farmazietan eskura daitezke, medikuaren errezetarik gabe, betiere dosia bi miligramotik gorakoa ez bada. Dosi handiagoak eskuratzeko, medikuaren agiria behar da.

Orain, Ameriketako Estatu Batuetako kardiologoen elkarte baten ikerketa batek eztabaida bizia piztu du. Melatonina luzaroan hartzen duten pertsonek (gutxienez, urtebetez) arrisku handiagoa omen dute bihotz-gutxiegitasuna garatzeko, horren eraginez ospitaleratzeko eta hiltzeko.

Lanak bost urtez aztertu ditu insomnioa duten 130.000 heldu, eta ikusi da melatonina kontsumitzen zutenek % 90 aukera gehiago zituztela bihotz-gutxiegitasuna izateko. Hala ere, egileek azpimarratu dute ikerketak ez duela erakusten kausa-efektuko erlaziorik dagoenik, eta gogorarazi dute emaitzak aurretikoak direla, oraindik ez baitituzte berrikusi, ezta ezein aldizkari zientifikotan argitaratu ere.

Ikerketaren helburua "naturaltzat eta segurutzat" jotzen den lagungarri batek dakartzan arriskuei buruzko hausnarketa zabaltzea dela diote ikertzaileek. "Harritu egiten gintuen osasun-arazo larrien gorakada etengabea eta horren nabarmena ikustea", adierazi du Ekenedilichukwu Nnadi ikerketaren egileak.

Carlos Egea Loaren Medikuntzako Elkarteen Federazioko presidenteak "berehala erabakirik ez hartzeko" eskatu du, eta azpimarratu du "azterketa gehiago" behar direla "ikuspegi zabalagoa izateko". Ildo beretik, beste aditu batzuek gogorarazi dute lanak mugak dituela eta ez dagoela argi zehaztuta parte-hartzaileek zenbateko dosiak hartzen zituzten.

Nolanahi ere, adituak bat datoz honetan: komeni da zuhurrak izatea eta medikuaren jarraibideak betetzea melatonina kontsumitu aurretik, batez ere denbora luzez egingo bada.

Farmaziak Gaixotasunak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X