Ikerketa batek melatonina luzaroan kontsumitzea bihotz-gaixotasunen bat izateko arriskuarekin lotu du
Amerikako Bihotzaren Elkarteak aurkeztutako lan batek eztabaida sortu du adituen artean, iradoki baitu urtebete baino gehiagoz melatonina hartzeak bihotz-gutxiegitasuna izateko arriskua areagotu dezakeela. Espezialistek lasaitasunerako deia egin dute, eta gogorarazi dute farmazietan errezetarik gabe saltzen diren produktuak ezin direla bi miligramotik gorakoak izan.
Azken urteotan hedatu egin da melatoninaren erabilera insomnioari aurre egiteko. Pilula edo gominola moduan, farmazietan eskura daitezke, medikuaren errezetarik gabe, betiere dosia bi miligramotik gorakoa ez bada. Dosi handiagoak eskuratzeko, medikuaren agiria behar da.
Orain, Ameriketako Estatu Batuetako kardiologoen elkarte baten ikerketa batek eztabaida bizia piztu du. Melatonina luzaroan hartzen duten pertsonek (gutxienez, urtebetez) arrisku handiagoa omen dute bihotz-gutxiegitasuna garatzeko, horren eraginez ospitaleratzeko eta hiltzeko.
Lanak bost urtez aztertu ditu insomnioa duten 130.000 heldu, eta ikusi da melatonina kontsumitzen zutenek % 90 aukera gehiago zituztela bihotz-gutxiegitasuna izateko. Hala ere, egileek azpimarratu dute ikerketak ez duela erakusten kausa-efektuko erlaziorik dagoenik, eta gogorarazi dute emaitzak aurretikoak direla, oraindik ez baitituzte berrikusi, ezta ezein aldizkari zientifikotan argitaratu ere.
Ikerketaren helburua "naturaltzat eta segurutzat" jotzen den lagungarri batek dakartzan arriskuei buruzko hausnarketa zabaltzea dela diote ikertzaileek. "Harritu egiten gintuen osasun-arazo larrien gorakada etengabea eta horren nabarmena ikustea", adierazi du Ekenedilichukwu Nnadi ikerketaren egileak.
Carlos Egea Loaren Medikuntzako Elkarteen Federazioko presidenteak "berehala erabakirik ez hartzeko" eskatu du, eta azpimarratu du "azterketa gehiago" behar direla "ikuspegi zabalagoa izateko". Ildo beretik, beste aditu batzuek gogorarazi dute lanak mugak dituela eta ez dagoela argi zehaztuta parte-hartzaileek zenbateko dosiak hartzen zituzten.
Nolanahi ere, adituak bat datoz honetan: komeni da zuhurrak izatea eta medikuaren jarraibideak betetzea melatonina kontsumitu aurretik, batez ere denbora luzez egingo bada.
Zure interesekoa izan daiteke
GOIDIaren biktimak: "Gure senideak ez zituen klimak hil, kudeaketa txarrak eta zientziarekiko errespetu faltak baizik"
GOIDIAren Biktimen Elkarteko presidenteak, Rosa Alvarezek, deitoratu egin du Kongresuko ikerketa batzordeak kondenatzeko legezko baliorik ez izatea, eta, "garaipen soziala" dela esan duen arren, oraindik pauso garrantzitsu bat geratzen dela azpimarratu du: Mazon espetxera bidaltzea.
Bi pertsona gidatze-azterketan ezkutatutako gailuekin kopiatzen harrapatu dituzte Bilbon
Agente batzuek ikusi zuten bi gizonek jarrera urduria eta antinaturala zutela, eta bularra ordenagailuaren pantailaren ondoan edukitzen zuten azterketa egiten zuten bitartean.
Shein, Aliexpress, Temu eta Wish jomugan, haur itxurako panpina sexualen salmentagatik
Frantziako Gobernuak Shein plataforma debekatzearekin mehatxu egin du, panpin horiek merkatutik erretiratzen ez baditu. Merkataritza elektronikoko erraldoia, bere aldetik, Frantziako Justiziarekin kolaboratzeko prest agertu da, Parisko Fiskaltzak ikerketa abiatu ondoren.
Gizon batek bikotekidea hil du Zaragozan
Auzokideek Polizia Nazionalari deitu diote, bikotearen etxean liskar gogor bat izan dela jakinarazteko. Patruila bat bertaratu da, eta emakumearen gorpua aurkitu dute, labankadak dituela. Ustezko hiltzailea dagoeneko atxilotu dute.
Nortzuk dira Espainiako aberatsenen Forbesen zerrendan agertzen diren bost euskal herritarrak?
Daniel Mate donostiarra (Glencore) da euskal ordezkaritzaren buru Forbesen zerrendan. Ondoren, De Urrutia, Ybarra eta Arregui familiak eta Jose Antonio Jainaga siderurgiako enpresaburua daude. Burtsak gorabehera, Euskal Herriko aberatsek Estatuko mapa ekonomikoan duten indarrari eutsi diote.
Mariatxi talde batek Bizkaiko DYAko presidente ohia hartu du Bizkaiko Lurralde Auzitegiaren atarian
Fernando Izaguirre Bizkaiko DYAko presidente ohia epaitzen hasiko dira astearte honetan, gobernuz kanpoko erakundearenak ziren 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta. Fiskaltzak eskatu du akusatu naguiak 7 urteko kartzela-zigorra bete dezan, iruzurra egitea egotzita.
Abisu horia baso-sute arriskuagatik EAEn
Abisua indarrean egongo da asteartean eta asteazkenean, hegoaldeko haize-bolada bortitzak aurreikusten direlako.
Gaur hasiko da Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa, 4,75 milioi euro bereganatzea leporatuta
Fiskaltzak 7 urteko espetxe-zigorra eskatu du.
21 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gasteizen, bikotekideari eraso egin eta telefono mugikorra kentzeagatik
Gertakariak joan den larunbatean jazo ziren, 08:30 inguruan.