Arartekoak dei egin du "emakumeak eta neskak kosifikatzea eta merkantilizatzea" galaraz dezagun

Astearte honetan Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Mundu Eguna dela eta egindako adierazpen instituzionalean, EAEko Defentsa Erakundeak salatu du indarkeria matxistak "urtero errugabeen bizitzak kentzen" jarraitzen duela, eta "indarkeria hori zuzenean nozitzen duten emakumeen osotasun fisiko eta moralaren eta duintasunaren kontra eraso egiten" duela.

VIOLENCIA MACHISTA INDARKERIA MATXISTA PROTESTA BILBAO EFE
Indarkeria matxistaren aurkako kontzentrazioa.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arartekoak bere egin du Reem Alsalem Emakumeen eta Nesken aurkako Indarkeriari buruzko Nazio Batuen kontalari bereziak egindako eskaera, eta dei egin du "emakumeak eta neskatoak kosifikatzearen eta merkantilizatzearen kontra" borroka gaitezen. 

Astearte honetan, Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Mundu Eguna dela eta, Arartekoak adierazpen instituzional batean jaso ditu NBEko kontalariaren hitzak, eta emakumeen duintasunaren aldeko aldarria egiteko eta sexuagatiko diskriminazioa debekatzeko beharra ere nabarmendu du.

EAEko Defentsa Erakundeak salatu duenez, indarkeria matxistak "urtero errugabeen biziak kentzen jarraitzen du", eta "indarkeria hori zuzenean nozitzen duten emakumeen osotasun fisiko eta moralaren eta duintasunaren kontra eraso egiten" du.

Baina, gainera, adierazpenak dakarrenez, indarkeria matxistak "zauri moral sakona eragiten die emakume guztiei, emakume izate hutsagatik segurtasunik ezaren espazio sinbolikoan kokatzen ditu eta". 

Indarkeria mota horri aurre egitea, Arartekoak gaineratu duenez, gizarte osoaren eta erakundeen lana da, eta azken horiei, bereziki, eskatu die "behar den bezala jardun dezatela, ez ditzatela emakumeak bazter utzi haiek babesteko eta artatzeko zereginean, eta galdegin die "irmo joka dezatela eraso matxisten aurka".

Tratu txar matxisten aurkako borrokak berekin dakar, halaber, "emakumeek beren sexuagatik, direnak direlako betetzen duten espazio sinbolikoari beste adiera bat eman behar izatea". Oharrean Arartekoak zehaztu duenez, "emakumeak ahalduntzeak eta indarkeriazko matxismoaren aurka emakume eta neskato guztientzat gune seguruak sortzeak berez dakartzate munduan toki propioa okupatzeko eskubidea aitortzea eta berdintasuna eta duintasuna babestuko direla bermatzea".

