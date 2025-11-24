Arartekoak dei egin du "emakumeak eta neskak kosifikatzea eta merkantilizatzea" galaraz dezagun
Astearte honetan Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Mundu Eguna dela eta egindako adierazpen instituzionalean, EAEko Defentsa Erakundeak salatu du indarkeria matxistak "urtero errugabeen bizitzak kentzen" jarraitzen duela, eta "indarkeria hori zuzenean nozitzen duten emakumeen osotasun fisiko eta moralaren eta duintasunaren kontra eraso egiten" duela.
Arartekoak bere egin du Reem Alsalem Emakumeen eta Nesken aurkako Indarkeriari buruzko Nazio Batuen kontalari bereziak egindako eskaera, eta dei egin du "emakumeak eta neskatoak kosifikatzearen eta merkantilizatzearen kontra" borroka gaitezen.
Astearte honetan, Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Mundu Eguna dela eta, Arartekoak adierazpen instituzional batean jaso ditu NBEko kontalariaren hitzak, eta emakumeen duintasunaren aldeko aldarria egiteko eta sexuagatiko diskriminazioa debekatzeko beharra ere nabarmendu du.
EAEko Defentsa Erakundeak salatu duenez, indarkeria matxistak "urtero errugabeen biziak kentzen jarraitzen du", eta "indarkeria hori zuzenean nozitzen duten emakumeen osotasun fisiko eta moralaren eta duintasunaren kontra eraso egiten" du.
Baina, gainera, adierazpenak dakarrenez, indarkeria matxistak "zauri moral sakona eragiten die emakume guztiei, emakume izate hutsagatik segurtasunik ezaren espazio sinbolikoan kokatzen ditu eta".
Indarkeria mota horri aurre egitea, Arartekoak gaineratu duenez, gizarte osoaren eta erakundeen lana da, eta azken horiei, bereziki, eskatu die "behar den bezala jardun dezatela, ez ditzatela emakumeak bazter utzi haiek babesteko eta artatzeko zereginean, eta galdegin die "irmo joka dezatela eraso matxisten aurka".
Tratu txar matxisten aurkako borrokak berekin dakar, halaber, "emakumeek beren sexuagatik, direnak direlako betetzen duten espazio sinbolikoari beste adiera bat eman behar izatea". Oharrean Arartekoak zehaztu duenez, "emakumeak ahalduntzeak eta indarkeriazko matxismoaren aurka emakume eta neskato guztientzat gune seguruak sortzeak berez dakartzate munduan toki propioa okupatzeko eskubidea aitortzea eta berdintasuna eta duintasuna babestuko direla bermatzea".
Eskolak bertan behera utzi dituzte EHUren Leioako campusean, ur-sarean izandako matxura batengatik
12:00etatik aurrera, Leioako campuseko ikastegi eta eraikinetako jarduera guztiak eten dira. Mozketak ez du eragingo polikiroldegian ezta Zientzia Parkeko eraikinetan ere; eraikin horietan ohiko jarduerarekin jarraitu ahal izango da. Errektoreordetzak jakinarazi du konponketa-lanetan ari direla eta hornidura "ahalik eta lasterren" berrezartzea aurreikusten dela.
Saaki, Euskadin ospitaleratutako haurren beldurra baretzeko robot berria
Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuak, Vital Fundazioarekin lankidetzan, SAAKI proiektua aurkeztu du. Unitree G1 EDU robota Txagorritxun izango da, teknologia eta enpatia bidez ospitaleratutako haurren esperientzia hobetzeko.
Miren Elgarresta (Emakunde): "Salaketak icebergaren punta dira, horren azpian badago indarkeria matxista normalizatu bat, oso orokortua"
Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko egunaren bezperan, Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak urteko lehen 10 hilabeteetako salaketen gainean hitz egin du, Euskadi Irratian. Horren esanetan, Ertzaintzak argitaratutako datuak bat datoz emakumeen aurkako indarkeriari buruzko inkestan Emakundek bildutako emaitzekin.
Gizon bat hil da Abartzuzan, lan-istripuz
Ezbeharra herriko elikagai-enpresa batetik gertu dagoen landa-bide batean gertatu da. Kamioi batek 49 urteko langilea harrapatu du.
Bost autoren arteko istripu batek sei kilometro arteko ilarak sortu ditu N-1ean, Iruran, Irungo norabidean
Bost ibilgailuk elkar jo dute N-1 errepidean, Irura parean. Istripuaren ondorioz, bost pertsona zauritu dira, eta ospitalera eraman behar izan dituzte.
Albiste izango dira: Save the Childrenen txostena, Jordi Pujolen aurkako epaiketa eta Ukrainarako bake akordioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gazteen % 32ren ustez, normala da Interneten argazki eta bideo erotikoak saltzea, Save The Childrenen arabera
Gobernuz Kanpoko Erakundeak egindako ikerketa baten arabera, hiru gaztetik batek uste du zilegi dela dirua irabaztea eduki erotikoa salduta, % 71k baino gehiagok ez dute praktika hori esplotazio gisa identifikatzen, eta nesken ia erdiek "sugar dating" publizitatea jaso zuten adingabekoak izanda. Azaroaren 25aren bezperan argitaratutako txostenak nerabeen artean zabaltzen ari diren sexu-esplotazioko dinamika berrien berri ematen du.
Hiru pertsona intoxikatu dira Faltzesko etxebizitza batean karbono monoxidoa arnastuta
29 eta 46 urteko bi emakume eta 42 urteko gizon bat ospitaleratu egin behar izan dituzte, karbono monoxidoak eragindako intoxikazioarekin bateragarriak diren sintomak zituztelako. Iluntzean gertatu da gas ihesa Faltzesko etxebizitza batean.
60 urteko gizon bat atxilotu dute Itsasun, ustez jendarme bati tiro egiteagatik
Igande goizean, emakume batek poliziari deitu dio etxean "seguru ez zegoela" abisatuz. Agenteak etxera iritsi direnean, gizon batek arma bat hartu eta tiro egin dio horietako bati. Jendarmeriak ikerketa ireki du gertatutakoa argitzeko.