Administrazioak azpikontratutako enpresei ezarritako hizkuntza-eskakizunak baliogabetu ditu Euskadiko Auzitegi Nagusiak

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak partzialki onartu du CCOO sindikatuak aurkeztutako helegite bat, eta bertan behera utzi ditu administrazio orokorrean eta atxikitako entitateetan hizkuntza erabiltzeari buruz Eusko Jaurlaritzak 2023an onartutako zenbait irizpide. Epaimahaiak argudiatu duenez, hizkuntza ofizial batek ezin du bestearen gaineko lehentasunik izan, eta azpikontratatutako langileei eta funtzionarioei ezin zaie hizkuntza-eskakizun bera eskatu.

TSJPV
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren artxibo-irudia. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

EAEko Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin ditu administrazio orokorrean eta atxikitako erakundeetan hizkuntza-eskakizunen gainean Eusko Jaurlaritzak 2023an onartutako hainbat irizpide. Besteak beste, herritarrekin harremanetan lehenengo hitza euskaraz egitea eta langileek dokumentuak gaztelaniara ez itzultzeko beharra. Epaitegiak partzialki onartu du Comisiones Obreras sindikatuak aurkeztutako helegitea.

Auzitegiak argudiatzen du hizkuntza ofizial batek ezin duela bestearen gainetik lehentasunik izan. Bertan behera utzi dituen puntuen artean daude kontratu publikoak lortzen dituzten enpresei administrazioko hizkuntza-eskakizunak exijitzea, langileek herritarrei lehen hitza euskaraz egitea eta proiektuak eta ikerlanak euskaraz egitea, besteak beste.

Erreakzioak

Euskalgintzaren Kontseiluaren iritzian, euskararen aurkako erasoaldiko azken kolpea da. LAB sindikatuaren ustez, agerian geratu da epaileek "euskararen aurkako hizkuntza politika" egiten dutela.

Bestalde, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Eusko Jaurlaritzak azpikontratatutako enpresei langile publikoen "hizkuntza-baldintza berak" eskatzea baliogabetu izana ontzat jo du CCOO sindikatuak, "kaleratze ugari" saihestuko duelakoan.

"Arrazoizkoa da azpikontratatutako enpresetako langileei betekizun berberak ez ezartzea, ez dutelako langile publikoen liberazio-sistema", argudiatu du sindikatuak ohar batean, eta gaineratu du langile horiek ez dutela dirulaguntzarik jasotzen euskara ikas dezaten.

EAJk kezkaz ikusten du EAEANk enplegu publikoaren legearen inguruan Auzitegi Kostituzionalean egindako kontsulta
Euskara EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Gizartea

