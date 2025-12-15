Ikerketa
Duela 80 milioi urte baino gehiago Barrikan (Bizkaia) izandako glaziazio batek ezbaian jarri ditu eredu klimatikoak

Kretazeoan izotzik gabeko Lur planeta baten aukera errefusatuko luke aurkikuntza horrek, eta komunitate zientifikoan errotuta dagoen ideia hautsi, hau da, garai hartako klima izugarri beroa izan zela, planetaren historiako tenperatura altuenetakoak izateraino.

Barrikako glaziazioak paradigma paleometeorologikoak solfan jarri ditu. Argazkia: Orain
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako, Erresuma Batuko, Frantziako eta Ameriketako Estatu Batuetako 16 ikertzailek osatutako nazioarteko talde batek, Zaragozako Unibertsitateko (Unizar) Ingurumen Zientzien Ikerketarako Unibertsitate Institutuko (IUCA) Juan Pedro Rodriguez-Lopez buru dutela, egiaztatu du glaziazio-aldo bat izan zela Barrikako itsaslabarretan (Bizkaia) Kretazeoa bitartean —orain dela 82,8-80,96 milioi urte—, eta horrek orain arte zabaldutako eredu klimatologikoak berriz planteatzea ekarriko du, halabeharrez, latitude "oso baxuetan" izan zelako.

Horrela, aurkikuntza horrek komunitate zientifikoan oso errotuta dagoen ideia baztertzea dakar; hain zuzen ere, Kretazeoan, eta orokorrean Mesozoikoan — duela 252-66 milioi urte—, Lurra "superberotegi" egoeran zela. Horrek esan nahi du klima oso beroa zela,ez zuela izotzik egiten, eta historiako tenperaturarik altuenetako batera iritsi zirela, Unizarrek jakitera eman duenez.

Bizkaiko itsaslabarretan identifikatutako Barrikako glaziazioak direa eta tidewater glacier edo marea-glaziarren ebidentzia ukaezinak agertu dira, latitude oso baxuan, 35 ° N inguruan. Glazazio aldi hori, orain arteko ereduen arabera, Mesozoiko aldi beroenetako batean gertatu zen.
   
Glaziar horien izotz-fronteak zuzenean itsasoratu ziren ozeanoan 1,84 milioi urtez, eta iceberg handiak zuzenean askatu ziren glaziarren frontetik itsasoko uretara. Izotz-bloke horiek eta glaziarren dinamikak berak 82.8 eta 80.96 milioi urte arteko metaketa glaziarrak utzi zituzten Iberiako iparraldean.

Paradigma-aldaketa

"Permikoko Karboniferoaren icehouseko garaitik aurrera, ez da atzeman itsasora iritsitako glaziarren ebidentziarik", Juan Pedro Rodriguez-Lopezek azaldu duenez. Barrikaren kasuan, aurkikuntzak "paradigma aldatzea dakar, eta eredu paleoklimatikoen oinarria bera zalantzan jartzera behartzen du, Mesozoikoari dagokionez, behintzat ".

"Barrikan dokumentatutako datuek gaur egun erabiltzen diren adierazle paleoklimatikoen ebaluazio sakona egitera behartzen dute, eta iraganeko tenperaturak berreraikitzeko erabiltzen diren tresna geokimikoek Kretazikoko paleotemarmak sistematikoki gehiegi estimatu izana iradokitzen dute ", adierazi du ikertzaileak.

Hori garrantzitsua da, iraganeko gertaera horiek ulertzearen mende baitago klima-aldaketa globalaren etorkizuneko proiekzioen zehaztasuna.

Horrela, Barrikaren ikerketak datu kritikoak ematen ditu eredu paleoklimatiko globalak fintzeko eta muturreko berotze globalaren baldintzen aurrean lurreko sistemak duen erantzuna ulertzeko.

