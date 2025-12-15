Duela 80 milioi urte baino gehiago Barrikan (Bizkaia) izandako glaziazio batek ezbaian jarri ditu eredu klimatikoak
Kretazeoan izotzik gabeko Lur planeta baten aukera errefusatuko luke aurkikuntza horrek, eta komunitate zientifikoan errotuta dagoen ideia hautsi, hau da, garai hartako klima izugarri beroa izan zela, planetaren historiako tenperatura altuenetakoak izateraino.
Espainiako, Erresuma Batuko, Frantziako eta Ameriketako Estatu Batuetako 16 ikertzailek osatutako nazioarteko talde batek, Zaragozako Unibertsitateko (Unizar) Ingurumen Zientzien Ikerketarako Unibertsitate Institutuko (IUCA) Juan Pedro Rodriguez-Lopez buru dutela, egiaztatu du glaziazio-aldo bat izan zela Barrikako itsaslabarretan (Bizkaia) Kretazeoa bitartean —orain dela 82,8-80,96 milioi urte—, eta horrek orain arte zabaldutako eredu klimatologikoak berriz planteatzea ekarriko du, halabeharrez, latitude "oso baxuetan" izan zelako.
Horrela, aurkikuntza horrek komunitate zientifikoan oso errotuta dagoen ideia baztertzea dakar; hain zuzen ere, Kretazeoan, eta orokorrean Mesozoikoan — duela 252-66 milioi urte—, Lurra "superberotegi" egoeran zela. Horrek esan nahi du klima oso beroa zela,ez zuela izotzik egiten, eta historiako tenperaturarik altuenetako batera iritsi zirela, Unizarrek jakitera eman duenez.
Bizkaiko itsaslabarretan identifikatutako Barrikako glaziazioak direa eta tidewater glacier edo marea-glaziarren ebidentzia ukaezinak agertu dira, latitude oso baxuan, 35 ° N inguruan. Glazazio aldi hori, orain arteko ereduen arabera, Mesozoiko aldi beroenetako batean gertatu zen.
Glaziar horien izotz-fronteak zuzenean itsasoratu ziren ozeanoan 1,84 milioi urtez, eta iceberg handiak zuzenean askatu ziren glaziarren frontetik itsasoko uretara. Izotz-bloke horiek eta glaziarren dinamikak berak 82.8 eta 80.96 milioi urte arteko metaketa glaziarrak utzi zituzten Iberiako iparraldean.
Paradigma-aldaketa
"Permikoko Karboniferoaren icehouseko garaitik aurrera, ez da atzeman itsasora iritsitako glaziarren ebidentziarik", Juan Pedro Rodriguez-Lopezek azaldu duenez. Barrikaren kasuan, aurkikuntzak "paradigma aldatzea dakar, eta eredu paleoklimatikoen oinarria bera zalantzan jartzera behartzen du, Mesozoikoari dagokionez, behintzat ".
"Barrikan dokumentatutako datuek gaur egun erabiltzen diren adierazle paleoklimatikoen ebaluazio sakona egitera behartzen dute, eta iraganeko tenperaturak berreraikitzeko erabiltzen diren tresna geokimikoek Kretazikoko paleotemarmak sistematikoki gehiegi estimatu izana iradokitzen dute ", adierazi du ikertzaileak.
Hori garrantzitsua da, iraganeko gertaera horiek ulertzearen mende baitago klima-aldaketa globalaren etorkizuneko proiekzioen zehaztasuna.
Horrela, Barrikaren ikerketak datu kritikoak ematen ditu eredu paleoklimatiko globalak fintzeko eta muturreko berotze globalaren baldintzen aurrean lurreko sistemak duen erantzuna ulertzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadi eta Katalunia Unescoren eta Turismoaren Nazioarteko Erakundearen kide izatea sustatuko du Espainiako Gobernuak
Horrekin batera, "estatutu zabalago bat" eskatu du Espainiako Gobernuak, "lurralde horiek kulturaren eta turismoaren arloan dituzten eskumenak garatu ahal izateko". Juntsekin adostutako akordioen barruan kokatu du iragarpen hori Pedro Sanchez presidenteak.
Padura artifizialak sortu eta etorkizuneko eraikinetako kotak igoko ditu Jaurlaritzak, itsas mailaren igoerari aurre egiteko
Egoerarik okerrenean, itsasoaren maila 0,72 metro igo liteke 2100. urterako. Horrek guztiak zuzenean eragingo die EAEko biztanleriaren % 32ri (700.000 pertsonari baino gehiagori) kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako biztanleei. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza onartu du, behin-behinean, Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari.
Gizon bat atxilotu dute Santurtzin, faltsututako Athleticen 2.070 kamiseta izateagatik
Atzemandako materialak 132.000 euroko balioa izango luke merkatuan, Bizkaiko Guardia Zibilak egindako kalkuluen arabera. Atxilotuari jabego industrialaren aurkako delituak egitea leporatzen diote.
Gizon bat atxilotu dute Araban, adingabeen argazkiak AArekin manipulatu eta haur pornografia sortzea egotzita
Poliziaren arabera, atxilotutakoak adingabeen argazkiak hartzen zituen kalean eta igerileku publikoetan, eta adimen artifizialarekin manipulatzen zituen biluzik ager zitezen.
'Aita Mari'k 53 pertsona lehorreratu ditu Italian, hiru egunez nabigatu ostean
Aita Marik pasa den ostiralean Mediterraneoan erreskatatutako 56 lagunetik 53 lehorreratu ditu Italiako Brindisi portuan. Izan ere, bi hilabeteko haur bat eta haren gurasoak Italiako kostazainek artatu zituzten, haurrak muturreko desnutrizioa eta deshidratazioa zituelako.
Ehunka lagun elkartu dira Zestoan, "elkartasun feministagatik" auzipetutako sei pertsonen aldeko elkarretaratzean
Herriko sei bizilagun epaituko dituzte datorren astean, integritate moralaren aurkako delitua egotzita. Akusatuetako emakumeetako baten bikotekide ohia da salaketa jarri duena, kalte egin diotela bere izen onari argudiatuz, duela urte batzuk indarkeria matxista leporatu ziotelako.
8 urteko haur bat harrapatu dute Iruñeko Marcelo Celayeta etorbidean
Haurrak izaera erreserbatuko polikontusioak jasan ditu, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute.
5 labana konfiskatu eta 51 pertsona identifikatu dituzte Barakaldoko diskoteka batetik gertu
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Ertzaintzak eta Barakaldoko Udaltzaingoak goizaldean egindako kontrol batean atzeman dituzte, kontzertu bat ematen ari ziren dantzaleku baten inguruetan.
Gasteizko Udalak 200 euroko isunak jarriko ditu astelehenetik aurrera, Emisio Gutxiko Eremuan urraketak eginez gero
Informazio epean, Udalak bi mila ohartarazpen-gutun baino gehiago bidali dizkie arau-hausleei, zigortu beharrean pedagogia egiteko, eta horrek balio izan du pertsona askok beren egoera erregularizatzeko, salbuespenak eskatuz.