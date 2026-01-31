Albiste da
ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Adingabe bat atxilotu dute Getxon, beste gazte bati lepoan labankadak eman eta larri zauritzeagatik

Ertzaintzak jasotako testigantzen arabera, 01:00ak aldera, hiru gazte Areeta auzoko parke batean zeuden banku batean eserita, erasotzailea eurengana joan eta oldartu zitzaienean. Higu gazteek korrika alde egin zuten baina bat harrapatu eta zauritu egin zuen.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 15 urteko mutil bat atxilotu du larunbat goizaldean, beste bat labanaz larri zauritzea leporatuta. Biktima osasun-zentro batera eraman dute, larri zaurituta.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, erasoa 01:00ak aldera izan da, Getxoko Areeta auzoko parke batean. Patruilek jasotako testigantzen arabera, gazte bat, beste hiru lagunekin batera, banku batean eserita zeuden hiru mutilengana joan da, eta haiekin eztabaida hasi da, jarrera oldarkorra erakutsiz.

Labana bat atera ondoren, hiru gazteak korrika atera dira hainbat norabidetan, eta haietako batharrapatu eta bi labankada eman dizkio, bata lepoan eta bestea bizkarrean.

Ustezko egileak ihes egin du, eta hainbat herritarrek artatu dute biktima Ertzaintza iritsi bitartean. 18 urteko zauritua ospitalera eraman dute Larrialdi Zerbitzuek.

Bien bitartean, Ertzaintzako beste agente batzuk Getxoko etxebizitza batean aurkitu dute ustezko egilea, eta atxilotu egin dute. Zauri bat zuen hankan, eta, horregatik, osasun-zentro batean artatu dute, poliziaren zaintzapean.

Adingabeen Fiskaltzari gertatutakoaren berri eman ondoren, 15 urteko atxilotua aske utziko dute dagozkion eginbideak amaitutakoan.

Getxo Bizkaia Ertzaintza Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X