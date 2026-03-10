TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto-ilarak daude BI-631 errepidean, Mungia parean, Bilborako noranzkoan, hiru ibilgailuk talka egin baitute

Hainbat ibilgailuren arteko talka dela eta, auto-ilara luzeak daude Bilborako noranzkoan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hiru ibilgailuk talka egin dute BI-631 errepidean, Mungia parean, Bilborako noranzkoan. Istripua lehen orduan gertatu da.

Istripuaren ondorioz, ilarak izaten ari dira inguru horretan; bitartean, inplikatutako ibilgailuak bidetik kentzeko eta zirkulazioa ohikoa izan dadin lanetan dabiltza larrialdi-zerbitzuak.

Oraingoz ez dute jakinarazi zauriturik dagoen, eta trafikoak motel jarraitzen du bertan. Agintariek arretaz gidatzeko eskatu diete inguruan dabiltzanei.

Trafiko Istripuak Trafikoa Mungia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X