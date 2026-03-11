HEZKUNTZA
Getxoko haur-eskola bateko langileak ikertzen ari da Bizkaiko Fiskaltza

Fiskaltzak Romo auzoko haur-eskola baten gaineko eginbideak hasi dituela adierazi du BBK Fundazioak. 

Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Fiskaltzak eginbideak abiatu ditu Getxoko haur-eskola bateko hainbat langileren aurka, BBK Fundazioak jakinarazi duenez. 

Ikertzen ari diren hezkuntza zentroa Romo auzoan dago. 

Abian den ikerketaren inguruan galdetuta, oraingoz ez dute adierazpenik egin ez BBK Fundazioak ez eta aipaturiko haur-eskolako langileek ere.

