Hilda topatu dute Arredondon, Kantabrian, desagertutako mendizale bilbotarra

Goizeko lehen orduan aurkitu dute haren ibilgailua, eta, horri esker, mendizalea inguru horretan zebilela baieztatu, eta bilaketa-eremua mugatu dute.

22/3/2026
Bilaketa-operatiboa. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hilda topatu dute igande arratsaldean Kantabriako Arredondo udalerrian larunbatetik desagertuta zegoen mendizale bilbotarra.

Bilaketa operatiboan parte hartzen ari zen Ingurune Naturaleko agente batek topatu du mendizalearen gorpua Rolaciaseko kanalean, bilaketa lanak egiten ari ziren tokitik gertu, Kantabriako Gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Guardia Zibilaren Mendiko Erreskate eta Esku-hartze Taldea (GREIM) gorpua berreskuratzeaz arduratu da, Kantabriako Gobernuko erreskatatzaile baten eta Natura Inguruneko agentearen laguntzarekin. Agente horiek gorpua leku irisgarri batera eramateko lanetan parte hartu dute, eta Guardia Zibilaren helikopteroak bertatik ebakuatu ditu.

Hildako mendizaleak 22 kilometro inguruko ibilbide zirkular bat egiteko asmoa zuen Collados del Ason inguruan, Colina, Carrio eta Pizarras herriak zeharkatuta. 

Larrialdi zerbitzuek horren senide baten deia jaso zuten larunbat gauean, etxera itzuli ez zela ikusita. Guardia Zibilak bilaketa-lanei ekin zien berehala.

Kantabriako Gobernuak, Herritarren Segurtasunerako eta Babeserako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, Mendiko eta Landa Inguruneko Bilaketa eta Erreskate Protokoloko Operatiboaren 1. maila aktibatu zuen.

Igande goizean, haren ibilgailua aurkitu dute, eta, horri esker, mendizalea inguru horretan zebilela baieztatu, eta bilaketa-eremua mugatu dute.

Bilaketa lanetan 40 bat agentek parte hartu dute, aireko bitartekoen esku-hartzearekin, besteak beste, Guardia Zibilaren helikopteroak eta Kantabriako Gobernuaren helikoptero medikalizatuak, Eusko Jaurlaritzaren Lurreko Operazioen Taldeak eta 15 ibilgailuk.

Era berean, dispositiboan Aginte Postu Aurreratu bat instalatu da inguruan, eta Kantabriako Gobernuaren Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzuko kideek, Guardia Zibilaren hainbat patruilak (txakurren unitatea eta GREIM barne), Natur Inguruneko agente batek, Gurutze Gorriko agente batzuek (laguntza logistikoko lanetan) eta Castro Urdialeseko, Barcena de Ciceroko eta Ramales de la Victoriako Babes Zibileko taldeetako boluntarioek parte hartu dute.

Kantabria Bilbo Mendiko istripuak Gizartea

