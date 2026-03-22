Hilda topatu dute Arredondon, Kantabrian, desagertutako mendizale bilbotarra
Goizeko lehen orduan aurkitu dute haren ibilgailua, eta, horri esker, mendizalea inguru horretan zebilela baieztatu, eta bilaketa-eremua mugatu dute.
Hilda topatu dute igande arratsaldean Kantabriako Arredondo udalerrian larunbatetik desagertuta zegoen mendizale bilbotarra.
Bilaketa operatiboan parte hartzen ari zen Ingurune Naturaleko agente batek topatu du mendizalearen gorpua Rolaciaseko kanalean, bilaketa lanak egiten ari ziren tokitik gertu, Kantabriako Gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Guardia Zibilaren Mendiko Erreskate eta Esku-hartze Taldea (GREIM) gorpua berreskuratzeaz arduratu da, Kantabriako Gobernuko erreskatatzaile baten eta Natura Inguruneko agentearen laguntzarekin. Agente horiek gorpua leku irisgarri batera eramateko lanetan parte hartu dute, eta Guardia Zibilaren helikopteroak bertatik ebakuatu ditu.
Hildako mendizaleak 22 kilometro inguruko ibilbide zirkular bat egiteko asmoa zuen Collados del Ason inguruan, Colina, Carrio eta Pizarras herriak zeharkatuta.
Larrialdi zerbitzuek horren senide baten deia jaso zuten larunbat gauean, etxera itzuli ez zela ikusita. Guardia Zibilak bilaketa-lanei ekin zien berehala.
Kantabriako Gobernuak, Herritarren Segurtasunerako eta Babeserako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, Mendiko eta Landa Inguruneko Bilaketa eta Erreskate Protokoloko Operatiboaren 1. maila aktibatu zuen.
Igande goizean, haren ibilgailua aurkitu dute, eta, horri esker, mendizalea inguru horretan zebilela baieztatu, eta bilaketa-eremua mugatu dute.
Bilaketa lanetan 40 bat agentek parte hartu dute, aireko bitartekoen esku-hartzearekin, besteak beste, Guardia Zibilaren helikopteroak eta Kantabriako Gobernuaren helikoptero medikalizatuak, Eusko Jaurlaritzaren Lurreko Operazioen Taldeak eta 15 ibilgailuk.
Era berean, dispositiboan Aginte Postu Aurreratu bat instalatu da inguruan, eta Kantabriako Gobernuaren Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzuko kideek, Guardia Zibilaren hainbat patruilak (txakurren unitatea eta GREIM barne), Natur Inguruneko agente batek, Gurutze Gorriko agente batzuek (laguntza logistikoko lanetan) eta Castro Urdialeseko, Barcena de Ciceroko eta Ramales de la Victoriako Babes Zibileko taldeetako boluntarioek parte hartu dute.
Iruñea kolorez eta euskararen aldeko aldarrikapenez bete du Korrikak
Milaka lagun korrika ibili dira Nafarroako hiriburuko kale eta auzoetan barrena, euskararen aldeko festa jendetsu bihurtuta. Adin guztietako pertsonak bildu dira Iruñean, indarrak hartu ondoren, kaleak energiaz, emozioz eta konpromisoz betez.
Albaceteko zale batekin eztabaidatu ostean hil den Racingeko zale baten heriotza ikertzen ari dira
Ikerketaren gertuko iturriek baieztatu dutenez, gertakariaren jatorria ez dago futbolarekin lotuta, ezta bi taldeetako jarraitzaileen arteko borrokaldi antolatu batekin ere.
EITBk Korrikaren lekukoa eraman du Iruñean
Euskararen aldeko lasterketak EITBren babesa jaso du aurten ere. 24. Korrikaren 763. kilometroa korritu du EITBk, Iruñean, Sadar kalean. Arnaitz Fernandez ("Eguraldia") eta Amaiur Elizari ("Navarra Hoy") aurkezleek eta Iruñeko egoitzako lankideek eraman dute lekukoa Nafarroako hiriburuan.
Arrazakeriaren aurkako 29. martxak etorkinen erroldatzeko eskubidearen alde egin du
500 bat lagunek hartu dute parte gaur Pasaia eta Donostia arteko manifestazioan. SOS Arrazakeriak Arrazakeriaren eta Xenofobiaren aurka antolatutako XXIX. Martxan, etorkinek erroldatzeko eskubidea dutela aldarrikatu dute.
El Bocal kostaldeko pasabidean hildakoak gogoratzeko eta justizia eskatzeko protesta egin dute Santanderren
El Bocaleko pasabidean izandako ezbeharrean hildako sei gazteak gogoratzeko eta justizia eskatzeko protesta egin dute ehunka pertsonak eta kolektibok Santanderren. "Egiaren eta biktimen duintasunaren alde" lelopean, hirigunea zeharkatu dute udaletxeraino, eta bertan manifestu bat irakurri dute haien omenez.
Gizon bat atxilotu dute Bilboko Zorrotza auzoan, bi edukiontzi erretzea egotzita, eta beste zortzi erre ote dituen ikertzen ari dira
Atxilotuak bi edukiontzi erre dituela aitortu du. Sua bizkortzeko asmoz manipulatutako metxero bat zeraman aldean atxilotu dutenean.
Angulen legez kanpoko trafikoaren aurkako operazioa 10 atxiloturekin eta 400 kilo atzemanda amaitu da
Guardia Zibilak eta Jendarmeriak elkarlanean egindako operazioan, Gipuzkoan eta Iparraldean aritzen zen talde bat desegin dute.
Bartzelonan, Madrilen eta Berlinen ere Korrika!
Korrikak ez duela mugarik erakutsi du berriz ere. Larunbat honetan ehunka lagun bildu dira Bartzelonan, Madrilen eta Berlinen euskararen alde korrika egiteko. Tradizio bihurtzen ari da Euskal Herritik kanpo ere korrika egitea eta auten 50 hiri handitan antolatu dute hitzordua. Ikusmin handia eragin dute inguruan zebiltzan herritarren eta turisten artean.
Ehun bat polizia atxilotu edo ikertu dituzte Espainian azken bost urteetan, narkotrafikoarekin lotura izateagatik
EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez, Espainiako Gobernuak jakinarazi du 106 agente atxilotu edo ikertu dituztela 2021eaz geroztik, baina ez du zehaztu zein polizia zerbitzutakoa den ikertutako edo atxilotutako pertsona bakoitza.