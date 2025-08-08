Hamasek Israeli ohartarazi dio erasoaldia hedatzeak bahituak "sakrifikatzea" esan nahi duela
Israelgo kabineteak Gazako Zerrendan bere erasoaldi militarra zabaltzea erabaki ostean iritsi da talde islamistaren komunikatua. Hamasek ohartarazi duenez, "zibilen aurkako krimen basatiagatik duen erantzukizun legala saihesteko ahalegin zakarra da".
Hamas talde islamistak ostiral honetan Israeli ohartarazi dionez, Gazan erasoaldia hedatzeak bahituta jarraitzen duten bahituak "sakrifikatzea" esan nahi du, eta Gaza hiria okupatzeko eta bertako bizilagunak ebakuatzeko plana "gerra krimen berri bat" dela erantsi du.
Israelgo Segurtasun Kabineteak goizaldean Zerrendan milioi bat biztanleko hiri hori hartuta eraso militarra zabaltzea erabaki ostean Hamasek adierazi du enez, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari eta horren gobernuari "bost axola zaie bahituen patua".
Hamasen arabera, Netanyahuren kabineteak Gaza hirirako bere planaz hitz egin duenean "kontrola bereganatu" eta ez "okupatu" nahi duela esan izana "zibilen aurkako krimen basatiaren ondorioengatik bere erantzukizun legala saihesteko ahalegin zakarra da", eta, aldi berean, inplizituki aitortu du "bere asmoek nazioarteko legedia urratzen dutela".
"Gaza okupatzeko erabakiak baieztatu egiten du Netanyahu kriminala eta bere gobernu nazia ez direla presoen patuaz arduratzen, eta badakitela erasoa zabaltzeak presoak sakrifikatzea esan nahi duela. Horrek agerian uzten du presoen bizitzarekiko mespretxua, huts egindako ilusio politikoak lortzeko", gaineratu du.
Duela gutxira arte Israelekin su-etena lortzeko elkarrizketetan murgilduta zebilen talde islamista palestinarrarentzat, plan hori da Israel negoziazio mahaitik erretiratu izanaren arrazoia , "akordioa lortzear" zeudenean.
Hamasek defendatu du "malgutasun eta positibotasun osoa" mantendu zuela negoziazio horiek "arrakasta izateko", eta akordio bat onartu zuela, Gazako bahitu guztiak askatzea ekarriko zuena (20 bizirik eta 50 hildako), gerra etetearen eta Israel Gazatik erretiratzearen truke (azken baldintza hori ez du inoiz onartu Israelek).
"Okupatzaile kriminalari ohartarazten diogu abentura kriminal hau oso garestia izango dela eta ez dela paseoa izango, gure herria eta bere erresistentzia menderaezinak baitira eta ez baitute amore emango", gehitu du Hamasek.
Azkenik, taldeak NBEri, Nazioarteko Justizia Gorteari eta Nazioarteko Zigor Auzitegiari eskatu die "beren erantzukizun legalak eta etikoak onartzeko, plan hori geldiarazteko eta arduradunak justiziaren aurrera eramateko".
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Alemaniak iragarri du Israel helmuga duen arma esportazioen zati bat "oraingoz" etengo duela
Alemaniako Gobernu batean aurrekaririk gabeko erabakia da. Bestalde, Herbehereek hiru lizentzia atzera bota dituzte ontzi militarren piezak Israelera esportatzeko, eta Norvegiak esan du datorren astean aldaketak iragarriko dituztela Israelgo inbertsioetan.
Mugarik Gabeko Medikuek eskatu dute Gazako Fundazio Humanitarioaren banaketa-guneak desegiteko: "Tranpa hilgarriak dira"
Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) gobernuz kanpoko erakundearen txosten baten arabera, Gazarako Fundazio Humanitario estatubatuarraren elikagaiak banatzeko zentroak "hilketa orkestratuak eta deshumanizazioa" egiteko lekuak dira, eta horiek ixteko deia egin du. Israelek horren esku utzi zuen Gazan laguntza humanitarioa banatzeko ardura, hainbat hilabetez erabat blokeatuta egon ondoren.
Gaza inbaditzeko plana "berehala gelditzeko" eskatu du NBEk
Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideetarako goi mandatariak salatu duenez, Netanyahuren erabakia Nazioarteko Justizia Gortearen irizpenaren kontrakoa da.
Gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte Israelen, Gazako inbasioaren aurkako protestetan
Israelgo agintariek gutxienez zazpi pertsona atxilotu dituzte ostegun honetan Gazako Zerrendan inbasio militarraren aurka egindako manifestazioetan, eta zalditeria eta ur-kanoiak erabili dituzte protesta jendetsuak sakabanatzeko. Jerusalemen, bizirik atera direnen eta bahituta daudenen senideak izan dira protestetan, eta akordio bat eskatu dute horiek askatzeko eta Israelek Palestinako enklabearen kontra egindako erasoaldia amaitzeko, besteak beste.
Gaza Hiria okupatzeko Netanyahuren plan militarra onartu du Israelgo Gobernuak
Gainera, inbasioa amaitzeko bost printzipio proposatu ditu: besteak beste, zerrenda desmilitarizatzea eta "administrazio zibil alternatibo" baten gobernua ezartzea.
Corbieres mendiguneko sute handia kontrolpean dute, baina ez dute itzali
Asteartean piztu zen, eta pertsona bat hil du: sugarrek setiatuta bere etxea uzteari uko egin zion emakume bat. Sutea 1949. urtetik Frantzian izan den larriena da.
Hamas: "Netanyahu gerra kriminalak nahi duena genozidio estrategiarekin aurrera jarraitzea da"
"Netanyahuk erasoa zabaltzeko dituen asmoek, zalantzarik gabe, gatibuak gainetik kendu eta sakrifikatu nahi dituela berresten dute, bere interes pertsonalak eta muturreko agenda ideologikoa asetzeko", ohartarazi du erakunde palestinarrak.
Netanyahuk esan du ez dutela Gaza anexionatuko, baina lurralde palestinarraren erabateko kontrola bereganatuko dutela
Israelgo lehen ministroaren esanetan, "segurtasunagatik" egiten dute, eta "geroago" gobernua "indar arabiarren" esku utziko luketela.
Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean
Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.