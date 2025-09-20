Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Turistak Notre Dameko katedralaren gorenera igo dira berriro, sutea izan eta sei urtera

Los turistas volverán a coronar la catedral de Notre Dame seis años después del incendio
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Katedralaren dorreetara daramatzaten 424 eskailerak igo dituzte berriro turistek. Egunean 1.400 bisitari onartuko dituzte goi-denboraldian, eta 900, berriz, behe -denboraldian.

Frantzia París Erlijioa Euskadi Turismo Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu