Turistak Notre Dameko katedralaren gorenera igo dira berriro, sutea izan eta sei urtera
Katedralaren dorreetara daramatzaten 424 eskailerak igo dituzte berriro turistek. Egunean 1.400 bisitari onartuko dituzte goi-denboraldian, eta 900, berriz, behe -denboraldian.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Hamasek bahituen "agur-irudia" argitaratu du Israelen erasoaldiaren ostean
Hamas talde palestinarrak Gazan geratzen diren bahituen irudia zabaldu du, Israelgo Armadak Palestinako enklabean egindako erasoaldiaren ostean "agur esateko irudia" dela esanez. Horretan, 46 bahitu agertzen dira: 43 israeldar, 2 estatubatuar eta nepaldar bat.
Trumpen ustez "legez aurkakoak" dira AEBko hedabibideek bere administrazioaz ematen duten "informazio ezkorra"
"Adierazpen askatasunaren oso alde dagoen pertsona bat naiz", adierazi du Etxe Zuritik, albisteen "% 97 negatiboa" dela esan aurretik. Dena den, ez du esan zehazki zeri buruz ari den, ezta adibiderik jarri ere.
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo jairik ospetsuena
Hasi da Oktoberfest, munduko garagardo festarik ospetsuena. "Urriko festa" iraila eta urria bitartean egiten da 1810etik Munichen, Bavariako hiriburuan. Jaiak 16 edo 17 egun irauten du, eta batez beste sei milioi bisitari baino gehiago izaten ditu. Oktoberfesten bakarrik zerbitzatzen da 1516ko purutasun legea betetzen duen garagardoa. Gainera, hiriburuko mugen barruan eginikoa izan behar du.
Atzerapenak eta arazoak Europako aireportuetan, zibereraso baten ondorioz
Bruselako aireportuak bidaiariak erregistratzeko eta hegazkinera igotzeko operazioak kontrolatzen dituen hornitzailearen aurkako eraso informatiko bat salatu du, eta Heathrowk "arazo teknikoak" aipatu ditu atzerapenak justifikatzeko. Hain zuzen ere, bertan behera geratu da Loiutik Londresko aireportu horretara zihoan hegaldi bat.
EBk Errusiaren "probokazioei” erantzun egingo diela agindu du, hegazkin militarrak Estonian eta Polonian sartu ostean
Poloniak eta Errumaniak antzeko gertakariak salatu zituzten duela egun batzuk. Europar Batasunak Errusiaren aurkako zigor sorta berri bat aurkeztu duen egunean gertatu dira.
Israelek "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiriaren aurkako erasoaldian
2023ko urriaren 7az geroztik, 65.100 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazako Zerrendan burututako erasoaldietan, agintari gazatarren arabera.
Nor da Jimmy Kimmel eta zein dira bere programa bertan behera utzi ondorengo polemikaren gakoak?
Umorista ezagunaren "Jimmy Kimmel Live!" saioa bertan behera utzi izanak areagotu egin du adierazpen-askatasunari eta zentsurari buruzko eztabaida Ameriketako Estatu Batuetan.
Kritikatzen duten kanalei emisio baimenak kentzeko mehatxua egin du Trumpek
"Nonbait irakurri dut kanalak % 97an daudela nire aurka, % 97an negatiboa. Eta, hala ere, erraz irabazi nuen zazpi estatu giltzarrietan (presidentzialetan). % 97 nire aurka badaude, publizitate txarra ematen didate eta lizentzia bat baino ez dute, baimena kendu beharko lieketela esango nuke", esan du Air Force One hegazkinean.
ABCn Jimmy Kimmelen programa bertan behera uztea eragin zuen bakarrizketa
Komiko estatubatuarrak zuzenean kritikatu zuen Etxe Zuriak Charlie Kirken hilketaren aurrean izandako erreakzioa, eta Trumpen adierazpenak erakutsi zituen. Horrek Etxe Zuriaren haserrea eragin zuen.