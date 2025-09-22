Zibererasoa aireportuetan
EBko Zibersegurtasun Agentziak "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dizkio zenbait aireportutan asteburuan izandako gora-beherak

Egoera horren ondorioz, aireportuek eskuz izapidetu behar izan zituzten fakturazioak eta ontziratzeak, boligrafo eta papelez. Ondorioz, hegaldi asko atzeratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten lehen orduetan, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar izan.

BRUSELAS, 20/09/2025.- Cientos de personas formaron largas colas en los mostradores de facturación y muchos otros permanecieron a la espera de noticias de sus vuelos este sábado en el aeropuerto de Bruselas, tras el ciberataque ocurrido durante la noche del viernes contra su proveedor de servicios de facturación y embarque. EFE/Paula Andrés
Bruselako aireportua joan den larunbatean. EFE.
Agentziak | EITB

Europar Batasuneko Zibersegurtasun Agentziak (ENISA, ingelesezko sigletan) "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dio asteburu honetan Europako hainbat aireportutan, besteak beste, Brusela, Berlin eta Londresen, ehunka hegaldi bertan behera uztera behartu zuen gertakarien jatorria.

"ENISAk jakin ahal izan duenez, hirugarrenen zibereraso batek eten ditu aireportuetako operazioak", esan du agentziaren bozeramaile batek, gertatutakoaren atzean nor egon daitekeen zehaztu gabe.

Gainera, agentzia sareen lotura nazionalekin, gertakariei erantzuteko eta ziberkrisia kudeatzeko koordinaziorako, "gaiari buruzko informazioaren truke aktiboa" ziurtatzeko eta agintari nazionalei zeregin horretan laguntzeko.

Bruselako nazioarteko aireportua izan zen alerta eman zuen lehena, ostiralean Collins Aerospace konpainia estatubatuarrak jasandako zibereraso batek etenaldi handiak eragin zituela bere zerbitzuetan eta Europako beste aireportu batzuetan, besteak beste, Berlinen, Dublinen eta Londresko Heathrowen.

Egoera horren ondorioz, aireportuek fakturazioak eta ontziratzeak eskuz izapidetu behar izan zituzten, paperarekin eta boligrafoarekin, eta horrek hegaldi asko atzeratu zituen, eta lehen orduetan hegaldietako asko bertan behera utzi behar izan zuten, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar luzatu diren.

Bruselaren kasuan, aireportuak astelehenerako aurreikusitako hegaldien erdiak bertan behera uzteko eskatu zien konpainiei, baina aireportuak astelehen honetan jakinarazi duenez, normaltasuna berreskuratzen hasi da.

