EBko Zibersegurtasun Agentziak "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dizkio zenbait aireportutan asteburuan izandako gora-beherak
Egoera horren ondorioz, aireportuek eskuz izapidetu behar izan zituzten fakturazioak eta ontziratzeak, boligrafo eta papelez. Ondorioz, hegaldi asko atzeratu eta bertan behera utzi behar izan zituzten lehen orduetan, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar izan.
Europar Batasuneko Zibersegurtasun Agentziak (ENISA, ingelesezko sigletan) "hirugarrenen zibereraso" bati egotzi dio asteburu honetan Europako hainbat aireportutan, besteak beste, Brusela, Berlin eta Londresen, ehunka hegaldi bertan behera uztera behartu zuen gertakarien jatorria.
"ENISAk jakin ahal izan duenez, hirugarrenen zibereraso batek eten ditu aireportuetako operazioak", esan du agentziaren bozeramaile batek, gertatutakoaren atzean nor egon daitekeen zehaztu gabe.
Gainera, agentzia sareen lotura nazionalekin, gertakariei erantzuteko eta ziberkrisia kudeatzeko koordinaziorako, "gaiari buruzko informazioaren truke aktiboa" ziurtatzeko eta agintari nazionalei zeregin horretan laguntzeko.
Bruselako nazioarteko aireportua izan zen alerta eman zuen lehena, ostiralean Collins Aerospace konpainia estatubatuarrak jasandako zibereraso batek etenaldi handiak eragin zituela bere zerbitzuetan eta Europako beste aireportu batzuetan, besteak beste, Berlinen, Dublinen eta Londresko Heathrowen.
Egoera horren ondorioz, aireportuek fakturazioak eta ontziratzeak eskuz izapidetu behar izan zituzten, paperarekin eta boligrafoarekin, eta horrek hegaldi asko atzeratu zituen, eta lehen orduetan hegaldietako asko bertan behera utzi behar izan zuten, nahiz eta gorabeherak asteburu osoan zehar luzatu diren.
Bruselaren kasuan, aireportuak astelehenerako aurreikusitako hegaldien erdiak bertan behera uzteko eskatu zien konpainiei, baina aireportuak astelehen honetan jakinarazi duenez, normaltasuna berreskuratzen hasi da.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
NBEk gerra eta gizateriaren aurkako krimenak leporatu dizkio Errusiari, Ukrainan egindako gehiegikeriengatik
Ikertzaileek Ukrainako zibilen aurkako eraso indiskriminatuak salatu dituzte.
Palestina estatu gisa aitortzeagatik errepresaliarik ez hartzeko eskatu diote Israeli Frantziak eta Erresuma Batuak
Alemaniak ez du, oraingoz, Palestina estatu gisa aitortzeko asmorik. Are gehiago, bide horretan pausorik eman aurretik balizko bake negoziazioek zer ematen duten itxarotea defendatu du.
Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak eskegi dituzte
Alderdi Sozialistaren ekimen honek Bruno Retailleau Barne ministro kontserbadorearen kontrako erantzuna jaso du, "neutraltasunaren kontrako ekintza" dela argudiatuz. Hori dela eta, zuzentarau bat jarri du martxan, Justiziak udal hauen aurka egin dezala eskatzeko.
Zer da Palestinako Estatua onartzea?
Palestinako Estatuaren onarpena nazioarteko eztabaidaren erdigunera itzuli da, Erresuma Batuak, Kanadak eta Australiak pausoa eman berri duten honetan. Baina... Zer dakar herrialde batek Palestinako Estatua onartzeak? Hona hemen gakoak.
Zein da Libanoren egoera Israelen erasoaldia eta urtebetera?
Herrialdeak Israelen erasopean jarraitzen du, eta berreraikuntzarako dirurik gabe, duela urtebete Israelen aldetik jasan zuen aire-kanpainaren ondoren.
Zein herrialdek onartzen dute Palestina estatu independente gisa?
Zerrenda 150 herrialdek baino gehiagok osatzen dute. Gainera, orain mendebaldeko potentzia ekonomiko handiak batu dira, tartean Kanada, Erresuma Batua eta Frantzia.
Frantziak Palestinako Estatua aitortuko du gaur
Frantziaren, Erresuma Batuaren eta Kanadaren aitortzarekin, Palestinako Estatuak mendebaldeko potentzia ekonomiko handienetako batzuen babesa lortu du.
Trumpek "martir" gisa izendatu du Charlie Kirk, Arizonan egin dioten hileta jendetsuan
Ekintzaile ultraeskuindarraren hilketa herrialde "osoari" egindako erasotzat jo du presidente estatubatuarrak, eta alargunak, bere aldetik, hiltzailea barkatzen duela adierazi du.
90.000 pertsona inguru elkartu dira Arizonan, Charlie Kirken omenaldi ekitaldian
Arizonan, State Farm futbol estadioan antolatu dute Charlie Kirken aldeko omenaldia. Irailaren 10ean hil zuten tiroz gazte ultraeskuindarra eta AEBetako toki guztietatik joandako 90.000 lagun elkartu dira hura omentzeko. Estadioak 70.000 lagunentzat du lekua, baina beste 20.000 eserleku ere jarri dituzte bertaratuei lekua egiteko. Segurtasun neurriak ikaragarriak dira estadio inguruan. Jende askok gaua ere inguruetan pasa du omenaldira joateko.