Margarita Roblesen hegazkinaren GPSa itzalarazten saiatu dira, Kaliningradetik gertu zegoela

Ohikoa da Kaliningradetik gertu dabiltzan nabigazio-gailuak "perturbatzen" saiatzea; Polonia, Lituania eta Itsaso Baltikoaren artean dagoen Errusiako enklabea da. Inzidentziak ez du kaltertik eragin hegaldian. 

MADRID, 17/09/2025.- La ministra de Defensa, Margarita Robles durante la sesión de control celebrada, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. EFE/ J.J. Guillén

Margarita Robles, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Margarita Robles Defentsa ministroa Lituaniara zihoan hegazkin militarrean GPSa "itzalarazten" saiatu dira Kaliningrad Errusiako hiritik gertu zegoela, baina ez du inolako kalterik eragin hegaldian.

Iturri militarrek adierazi dutenez, A-330 hegazkinak interferentzia saiakera jasan du 40.000 oineko altueran zihoala, Errusiatik 60 bat kilometrora zela.

Iturrien arabera, horrelako aireontziek hegazkin zibiletan erabiltzen direnak baino nabigazio-sistema sofistikatuagoa eta seguruagoa dute, gailu militarrak dira eta.

Ohikoa da Kaliningradetik gertu dabiltzan ontzien nabigazio-gailuak "saboteatzen" saiatzea; Polonia, Lituania eta Itsaso Baltikoaren artean dagoen Errusiako enklabea da.

Robles Lituanian dauden Espainiako militarrak bisitatzera joan da bertara. Zortzi "eurofighter" ehiza-hegazkinek eta NATOren Baltikoko Aireko Poliziaren misioko 150 militarrek osatzen dute Siauliaiko basean dagoen misioa.

Espainia Errusia-Ukraina gerra Errusia Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

