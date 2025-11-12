IKERKETA
Sarajevoko setioan zibilei tiro egiteagatik ordaindu omen zuten italiarrak ikertzen ari da Milango Fiskaltza

Alessandro Gobbis fiskalak ikerketa bat ireki du eskuin muturrarekin lotura duten italiar batzuei buruz. Ustez 100.000 euro ordaindu zituzten 1992 eta 1996 bitartean Sarajevoko setioan frankotiratzaile gisa jarduteko.

<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2012/04/05/638295/638295_BOSNIA_1024x576_thumbnail.JPG"/><br/><strong>bosnia eitb</strong>
Bosniako gerraren artxiboko irudia. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Milango Fiskaltzak ikerketa bat hasi du Bosniako gerran Sarajevoko setioan zibilen aurka tiro egiteko ustez ordaindu zuten hainbat italiar parte hartu ote zuten argitzeko. Lehen ikerketen arabera, susmagarriek 80.000 eta 100.000 euro artean ordaindu zituzten serbobosniar bandoan, dibertitzeko "giza ehiza" moduko batean parte hartzeko.

Alessandro Gobbis fiskalak "gerra-turista" horiek identifikatu nahi ditu, ustez Italiako iparraldeko Piamonte, Triveneto edo Lombardia eskualdeetan bizi direnak, eta eskuin muturrarekin lotura dutenak. Borondatezko giza hilketagatik ikertzen dituzte, ankerkeria eta arrazoi higuingarrien astungarriekin, eta haurrak ere hiltzeagatik prezioen zerrenda bat zegoela aipatu dute hainbat lekukok.

Italiako agintariek hainbat lekuko dituzte, besteak beste, Bosniako Inteligentzia ofizial ohi bat, soldadu serbiar bati frankotiratzaile horiek Belgradetik Sarajevo inguruko muinoetara egindako lekualdaketa deskribatzen entzun izana baieztatzen duena.

Ezio Gavazzeni argazkilari eta kazetariak aurkeztu zuen salaketa, Guido Salvini epailearen eta Benjamin Karic Sarajevoko alkate ohiaren babesarekin. Gavazzenik dokumentuak eta testigantzak bildu ditu, Fiskaltzaren arabera, krimen horien erantzuleak identifikatzeko.

Gertaera horiek "heriotzaren safariak" izenez ezagutzen dira Italian, eta Miran Zupancic zuzendari esloveniarraren Sarajevo Safari (2022) dokumentalean salatu zituzten. Dokumental horrek Italiako, Estatu Batuetako eta Errusiako herritarren parte-hartzea aipatzen zuen. 2022an, Bosnia-Herzegovinako Fiskaltzak ere ikerketa bat abiarazi zuen film horren ondorioz.

Italiako justiziak orain aztertzen duen delitua gizahilketa anizkoitzarena da, ankerkeria astungarriekin, eta horregatik ezin du preskribatu. Sarajevoko setioak, ia lau urte iraun zuenak, 11.500 biktima baino gehiago utzi zituen, eta Bosniako gerrako gertakari latzenetako bat izan zen. Horren ondorioz, Hagako Auzitegiak biziarteko kartzela zigorra ezarri zien Radovan Karadzic eta Ratko Mladic buruzagi serbobosniarrei.

