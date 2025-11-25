LGTBIQ+

Europako Justizia Auzitegiak ohartarazi du estatu kide orok aitortu behar dituela EBko beste herrialde batean egindako ezkontza homosexualak

Europako auzitegiak betebehar horren berri eman du Poloniari eta Alemanian ezkondutako bi poloniarri eragiten dien kasu batean; izan ere, Poloniako Erregistro Zibilean ezkontza ziurtagiria transkribatzeko eskatu zuten bi gizonek, ezkontza han aitor zezaten, baina agintariek ukatu egin zieten.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Poloniari eta Alemanian ezkondutako bi poloniarri eragiten dien kasu baten hariria Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) gaur adierazi duenez, EBko estatu kideak behartuta daude Europar Batasuneko beste herrialde batean egindako homosexualen arteko ezkontzak aitortzera, nahiz eta herrialdearen barne-araudian ezkontza homosexualak ez onartu. 

Kasua 2018an Berlinen ezkondutako bi poloniarri dagokiona da, zeinetako batek nazionalitate germaniarra ere baduen; bi gizonezko horiek beren ezkontza-ziurtagiria Poloniako Erregistro Zibilean transkribatzeko eskatu zuten, ezkontza Polonian aitor zezaten. Baina Poloniako agintariek ukatu egin zieten aitorta hori, Poloniako Zuzenbideak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak ez dituela baimentzen argudiatuta. 

Auzia Poloniako Administrazioarekiko Auzien Auzitegi Gorenera iritsi zen, eta horrek Europako araudia interpretatzeko auzi prejudizial bat helarazi zion Europar Batasuneko Justzia Auzitegiari. 

Europar Batasuneko gorteak bere erantzunean adierazi duenez, "Batasunean zirkulatzeko eta bizitzeko duten askatasuna erabili duten Batasuneko bi herritarrek beste estatu kide batean legez egindako ezkontzaren aitorpena ukatzea, Batasuneko Zuzenbidearen aurkakoa da, askatasun hori urratzen duelako eta bizitza pribatua eta familiarra errespetatzeko eskubidea urratzen duelako".

Estatu kideak "behartuta daude beste estatu kide batean legez eskuratutako ezkontza-estatutua onartzera, Batasuneko Zuzenbideak ematen dituen eskubideak egikaritzeko", erantsi du Auzitegiak.

Hala ere, gorteak zehazten duenez, horrek ez du esan nahi sexu bereko pertsonen arteko ezkontza barne zuzenbidean sartu behar denik.

Baina estatu kide batek beste estatu kide batean egindako ezkontzak aitortzeko bide bakarra ezartzea erabakitzen duenean, hala nola ezkontza-ziurtagiria Erregistro Zibilean transkribatzea, bitarteko hori aplikatu behar die sexu bereko pertsonen arteko ezkontzei ere.

"Ezkontideek, Batasuneko herritar diren aldetik, estatu kideen lurraldean zirkulatzeko eta bizitzeko askatasuna dute, bai eta familia-bizitza normala izateko eskubidea ere, bai askatasun hori gauzatzen dutenean, bai jatorrizko estatu kidera itzultzen direnean", argudiatu du auzitegiak.

Horri uko egiteak "eragozpen administratibo, profesional eta pribatu larriak eragin ditzake, ezkontideak jatorrizko estatu kidean ezkongabe gisa bizitzera behartuz", zehaztu du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak. 

