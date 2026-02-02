Mikel Reparazek egungo egoera geopolitikoari buruz egindako dokumentala proiektatuko dute gaur Bilbon
EITBren nazioarteko arduradunak lehia geopolitikoaren eremu liskartsuenetan grabatutako bideoak ikusentzunezko lan batean bildu dituzte. Dokumentala BBK Aretoan izango da ikusgai, eta ondoren, solasaldia antolatu dute.
Urtarrilaren 20an urtebete egin berri da Donald Trump AEBko presidentetzara itzuli zela. Horrek munduko egoera eta lehia geopolitikoa irauli du, eta mugimendu handiak izan dira Ekialde Hurbileko eta Ukrainako gatazken inguruan, baita berriki Venezuelan eta Groenlandian ere. Estatu Batuetako presidenteak Artikoko uhartearen kontrola bereganatzeko egindako mehatxuei arretaz begiratuta, EITBk Potentzien lehia handia / El Gran Tablero Mundial dokumentala sortu du.
Mikel Reparaz EITBren nazioarteko arduradunaren eskutik, baliabide eta influentzia-eremuak kontrolatzeko munduko bi potentzia nagusien arteko lehia (AEB eta Txina buru duten blokeen arteko lehia, alegia) aztertzen du lanak. Panamako Kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako itsasoa eta Pazifikoko irlak izan dira Reparazek bisitatutako tokietako batzuk; eta baita Groenlandia bera ere, denek bilatzen duten altxorraren kutxa.
Dokumental berriaren estreinaldia dela-eta, EITBk solasaldi berezia antolatu du, Mikel Reparazen beraren eskutik, asteartean, otsailak 3, Bilboko Sala BBK aretoan. Egungo egoera geopolitikoaren gakoak eta mundu mailan erronka handiak ulertzeko elkarrizketa irekia izango da, EITBren Nazioarteko arduradunak gidatuta. Alboan izango ditu Borja Macias Zientzia Politikoetako doktorea eta Natale Seron Nazioarteko Zuzenbide Publikoko eta Europar Batasuneko Zuzenbidean doktorea. Sarrera doakoa da, baina aldez aurretik izena eman beharko da, hemen.
50 minutuko ikus-entzunezko lanaren proiekzioarekin abiatuko da ekitaldia, 18:30ean, eta ondoren egingo da solasaldia.
