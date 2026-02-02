"EL GRAN TABLERO MUNDIAL"
Proyección del documental de Mikel Reparaz y charla sobre la actual situación geopolítica hoy en Bilbao

Los vídeos grabados por el jefe del área internacional de EITB en los diferentes "puntos calientes" de la pugna geopolítica han sido recogidos en un trabajo audiovisual, que se proyectará en la Sala BBK, donde habrá además una charla-coloquio.
Cartel anunciador de la charla-coloquio. EITB
Euskaraz irakurri: Mikel Reparazek egungo egoera geopolitikoari buruz egindako dokumentala estreinatuko dute gaur Bilbon
author image

EITB

Última actualización

El pasado 20 de enero se cumplía un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.), lo que ha supuesto un vuelco en el tablero geopolítico mundial. Lo hemos visto en Oriente Medio, en el conflicto de Ucrania, y más recientemente en Venezuela y Groenlandia. 

Precisamente, con el foco puesto en las amenazas del presidente de Estados Unidos para hacerse con el control de la isla en territorio Ártico, EITB ha elaborado el documental Potentzien lehia handia / El gran tablero mundial, de la mano del jefe de área internacional Mikel Reparaz, que nos acerca las claves del pulso entre las dos grandes potencias mundiales: EE.UU. y el bloque liderado por China. El canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, el mar de China Meridional y las islas de Pacífico Sur son algunas de las zonas que ha visitado Reparaz, además de la propia Groenlandia, el auténtico cofre del tesoro que buscan todos.

Con motivo del estreno de este nuevo trabajo documental, EITB ha organizado una charla-coloquio, de la mano del propio Mikel Reparaz, hoy martes, 3 de febrero, en la Sala BBK de Bilbao. Será una conversación abierta para entender las claves del actual escenario geopolítico y los grandes retos que están marcando el mundo de hoy, conducido por el responsable de Internacional de EITB, junto a Borja Macías, doctor en Ciencias Políticas, y Natale Serón, doctora en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. La entrada es gratuita, pero será necesario inscribirse previamente en aquí.

El acto arrancará a las 18:30 horas con la proyección de "El gran tablero mundial" (trabajo audiovisual de 50 min); y posteriormente tendrá lugar la charla-coloquio.

Donald Trump Internacional

