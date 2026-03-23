EAEko osasungintzako hizkuntza-eskakizunak “eskumen nazionalak” direla ondorioztatu du Europako Batzordeak

Bruselak hala erantzun dio Espainiako herritar batek aurkeztutako ekimen bati. Horrek salatu zuen osasun-arloko lanpostu publikoetara sartzeko euskara eskatzea neurriz kanpoko oztopoa izan daitekeela profesional kualifikatuentzat, eta arretaren kalitatean eragina izan dezaleela.

(Foto de ARCHIVO) Banderas de la Unión Europea (UE) frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica (archivo) Europa Press/Contacto/James Arthur Gekiere 18/4/2023
Artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordeak adierazi du Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) osasun-arloko profesionalei eskatzen zaizkien hizkuntza-eskakizunak “agintari nazionalei” dagozkiela. Hala erantzun dio Europako Parlamentuko Eskaera Batzordean aztertutako herritarren ekimen bati.

Eztabaidan zehar, Batzordeak azpimarratu du Europar Batasunak estatu kideen “nazio-nortasuna” errespetatu behar duela, baita haien egitura konstituzionalak eta administratiboak ere, hizkuntza-erregimenak barne.

Ildo horretan, zehaztu du herri-administrazioen aurrean hizkuntza ofizialen erabilera arautzea estatuen eskumena dela. Halaber, gogorarazi du hizkuntza-arrazoiengatiko diskriminazioaren debekua Oinarrizko Eskubideen Gutunean jasota dagoela, baina estatu kideek Batasuneko Zuzenbidearen esparruan jarduten dutenean baino ez dela aplikatzen.

Espainiako herritar batek, Unidas por la Igualdad Lingüística taldearen izenean, aurkeztutako ekimenari ere egin dio erreferentzia Batzordeak. Ekimen horren arabera, osasun-arloko lanpostu publikoetan euskara eskatzea oztopo izan daiteke profesional kualifikatuentzat, eta osasun-arretaren kalitatean eragina izan dezake.

Europako Parlamentuko Eskaera Batzordeko Presidentetzak jakinarazi du eskaera irekita mantenduko dela, Europako Batzordeak idatzizko erantzuna eman arte, eta ondoren erabakiko direla espedientearen hurrengo urratsak.

Eztabaida politikoan, PPko eurodiputatu Elena Nevadok adierazi du euskal osasungintzan aplikatzen diren hizkuntza-eskakizunek “berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak urratu ditzaketela”. Haren esanetan, eskakizuna “neurrigabea” da, profesionalen eskasia dagoen testuinguruan, eta horrek pazienteen arretan eragina izan dezake.

Bestalde, Idoia Mendia eurodiputatu sozialistak defendatu du euskal hizkuntza-politika herritarren hizkuntza-aukeratzeko eskubidean eta errealitate soziolinguistikora egokitzean oinarritzen dela. Gainera, baldintzak “zentzuz” aplikatzearen alde egin du, profesionalen eskasia dagoen egoeran talentua ez galtzeko.

ECR eta Vox taldeetako Diego Adrian Solier eta Juan Carlos Girauta bat etorri dira hizkuntzagatiko balizko diskriminazioa salatzean. Ohartarazi dute hizkuntza-eskakizunek ez dutela lehentasuna izan behar esperientziaren edo prestakuntzaren gainetik, eta horrek osasun-sistemaren kalitatean izan dezakeen eraginaz ere ohartarazi dute.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
