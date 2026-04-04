Trumpek Irani gogorarazi dio 48 orduan iraungiko dela bere ultimatuma

AEBko presidente Donald Trumpek Irango agintariei ohartarazi die 2 egun barru amaituko dela Teherani emandako ultimatuma. Hortaz, orduantxe bukatuko zaie Trumpek Irango agintariei Ormuzko itsasartea erabat irekitzeko edo gerrari amaiera emango dion akordioa adosteko emandako epea.

"Gogoratzen al duzue Irani 10 eguneko epea eman niola akordioa adosteko edo Ormuzko itsasartea irekitzeko? Bada, denbora amaitzen ari da: 48 ordu geratzen dira infernua hasteko", esan du Trumpek Truth Social plataforman argitaratutako mezu batean.

Larunbat honetako Trumpen mezuak kutsu erlijiosoa ere badu. Bi eguneko epean Iranen erantzun bat heldu ezean, "Infernua piztu" egingo dela mehatxatu ostean, Trump Aste Santuaz baliatu da bere mezua "Jainkoari aintza" hitzekin bukatzeko..

Aste honetan bertan, Iranek baztertu egin du AEBrekin behin-behineko su-etena adostea, baina agintariek zehaztu dute prest egongo liratekeela gerraren "behin betiko amaiera" negoziatzeko, Abbas Araghtxi Atzerri ministroak gaur bertan azaldu duenez.

