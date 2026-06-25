LURRIKARAK VENEZUELAN
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Gutxienez euskal emakume bat dago Venezuelako lurrikaran hildakoen artean

Familiak EITBri konfirmatu dionez, euskal jatorriko emakume bat dago Venezuela astindu duten 7,2 eta 7,5 indarreko bi lurrikaretako hildakoen artean.

AME4144. CARACAS (VENEZUELA), 24/06/2026.- Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Rayner Peña Lurrikara Venezuelan. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Euskal herritar bat hil da Venezuelako lurrikaretan. 7,2 eta 7,5 magnitudekoak izan dira astinduak. 

Familiak konfirmatu dio EITBri.

59 urte zituen emakumeak eta senarrarekin zegoen lurrikara gertatu den unean. Gizona bizirik dago. 

 

Hildakoen kopurua

Venezuelako Gobernuak jakinarazi du dozenaka lagun hil direla (goizeko lehen orduan, 30 inguru) bi lurrikararen ondorioz, baina datozen orduetan hildakoen kopurua nabarmen handitu daiteke. 7,2 eta 7,5 magnitudeko bi lurrikara izan dira, herrialdearen ipar-mendebaldeko Aroa mendilerroan. Epizentroa Caracastik 315 kilometrora dago errepidez (200 kilometrora lerro zuzenean), baina lurrikarek sei estaturi eragin diete, eta hiriburuan ere hildakoak izan dira.

Venezolana de Televisión (VTV) telebista publikoan egindako agerraldian, Delcy Rodríguez presidenteak adierazi du emandako datuak behin-behinekoak direla, eta oraindik ez dituztela jaso Guaira estatukoak; lurrikarek gogorren jo duten eremuetako bat da hori.

"Une honetan, 32 hildakoren berri dugu, Guaira estatuko datuak kontuan hartu gabe. Gainera, 700 zauritu baino gehiago artatu dituzte larrialdietan, bai ospitale publikoetan, bai osasun-zentro pribatuetan", adierazi du agintariak.

Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren (USGS) arabera, ondorioak askoz larriagoak izan daitezke. "Litekeena da biktima ugari eta kalte handiak egotea, eta hondamendiak oso eragin zabala izatea", adierazi du USGSk. Hasierako estimazioen arabera, hildakoen kopurua 10.000 eta 100.000 artekoa izan liteke.

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