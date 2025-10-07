Musikala
Lauza horiko bidea Bilbora iritsi da

"Mago de Oz" musikala Euskalduna jauregian
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Euskalduna Bilbaok Andrew Lloyd Webberren musikalaren bertsio berri bat aurkeztuko du, abenduaren 23tik aurrera. Urtarrilaren 6ra arte egongo da ikusgai. 

Antzerkia Euskalduna Jauregia

