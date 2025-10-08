Musikala
"The Rocky Horror Show" musikala, Arriagan

"Rocky Horror Show" Arriaga antzokian.
18:00 - 20:00
"The Rocky Horror Show". Argazkia: David Freeman

Azken eguneratzea

Richard O'Brienen musikala Londreseko ekoizpenarekin iritsiko da Bilbora, jatorrizko bertsioan, euskarazko eta gaztelaniazko gainidatziekin. Urriaren 8tik 12ra izango da ikusgai.

