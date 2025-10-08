"The Rocky Horror Show" musikala, Arriagan
Richard O'Brienen musikala Londreseko ekoizpenarekin iritsiko da Bilbora, jatorrizko bertsioan, euskarazko eta gaztelaniazko gainidatziekin. Urriaren 8tik 12ra izango da ikusgai.
Lauza horiko bidea Bilbora iritsi da
Euskalduna Bilbaok Andrew Lloyd Webberren musikalaren bertsio berri bat aurkeztuko du, abenduaren 23tik aurrera. Urtarrilaren 6ra arte egongo da ikusgai.
Pabellon 6 bota eta berritu aurreko azken emanaldia egin dute
14 urteren ondoren eta 2.200 ikuskizun ingururen ostean, Bilboko Pabellon 6 antzokia bota egingo dute, baina berreraikitzeko izango da. Urriaren 5ean, igandean, eskaini dute azken emanaldia. Bertan sarritan antzeztutako Ay, Carmela lana aukeratu dute etapa bati agur esateko.
Ados Teatroak bakardadeari helduko dio “52 hertz” antzezlan berrian
Jose Antonio Vitoriak eta Garbi Losadak gizarte isolamenduari buruz idatzi duten lana urriaren 3an eta 4an, euskaraz, eta urriaren 5ean, gaztelaniaz, taularatuko dute estreinakoz.
Erriberriko antzerki jaialdia
Nafarroako konpainiekin topaketa.
Bill Murray aktorea, Arriagan
"New worlds" ikuskizuna taularatu du bart estatubatuar aktoreak Jan Vogler biolontxelistarekin, Mira Wang biolinistarekin eta Vanessa Pérez pianistarekin.
Euskal arte eszenikoak esku hutsik irten dira Gayarretik
Max saria eramateko sei aukera zeuzkaten euskal arte eszenikoek bart, Gayarren egin den Max sarien banaketa ekitaldian. Ignacio Aranguren eta Vicente Galbete Navarro Villoslada Iruñeko institutuko antzerki irakasleek soilik lortu dute golardoa.
Sei Max sari jokoan, agertoki ezin hobean
Gayarre Iruñeko antzokiak arte eszenikoen Espainiako sarien gala hartuko du astelehenarekin; euskal ordezkariek sei izendapen dituzte guztira.
Bilboko Kalealdiak 59 ikuskizun eskainiko ditu ekainaren 30etik uztailaren 5era
Casilda Iturrizar parkea, Arriagako plaza, Areatza eta EHUren Bizkaia Aretoa izango dira kale antzerkiko doako jaialdiaren aurtengo agertokiak.
'Carrer 024' Sol Picó kataluniar konpainiaren lanak irekiko du Kaldearte
Kaleko arteen nazioarteko Gasteizko jaialdiak 70 ikuskizun eskainiko ditu asteburu honetan.