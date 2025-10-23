"Ukitu"
Maider Lopezen lanaren inoizko erakusketarik handiena, Donostian ikusgai

"Ukitu" Maider Lopezen erakusketa Tabakaleran eta Kutxa Kubon.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Ukitu" erakusketa bikoitza Tabakaleran eta Kutxa Fundazioa Kubo aretoan egongo da ikusgai, otsailaren 1era arte. Donostiar artistaren 25 proiektu biltzen ditu.

Musika: "Arnasa berriz" (Ke Lepo)

Tabakalera Donostia Artea

Leo Burge exposición en Sala Rekalde, dentro del programa Barriek.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Rekalde aretoak 'Blue Lines' Leo Burgeren erakusketarekin hasiko du Barriek zikloa

Bilboko Rekalde aretoak 'Barriek' erakusketa-zikloaren edizio berri bat hartuko du, urritik 2026ko azarora arte. Bizkaiko Foru Aldundiaren beka jaso duten artisten lanak erakusten ditu ziklo horrek.  Lehenengo erakusketa 'Blue Lines' izango da, Leo Burge artistarena.  Abenduaren 14ra arte egongo da zabalik, eta, ondoren, María Muriedasen lanak izango dira ikusgai abenduaren 16tik 2026ko otsailaren 8ra, eta Ra Asensirenak, otsailaren 10etik apirilaren 12ra. Geroago, Mar de Dios artistaren erakusketa apirilaren 14tik ekainaren 21era egongo da ikusgai, Amaia Molineterena ekainaren 23tik abuztuaren 30era eta, azkenik, Maider Aldasororena, irailaren 1etik azaroaren 2ra.

