Zortzi finalistak, finalerako prest

Zortzi finalistak, Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finalerako prest.
Xabat Illarregi, Sarai Robles, Julio Soto, Joanes Illarregi, Eneko Lazkoz, Ekhiñe Zapiain, Saioa Alkaiza eta Eki Mateorena izango dira, azaroaren 29an Nafarroa Arenan, Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finalean. 

Erabaki da Nafarroako Bertsolari Txapelketako finaleko zortzikotea
