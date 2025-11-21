Ha comenzado el Campeonato de Bertsolari de Navarra, en la Kultur Etxea de Burguete. Seis bertsolaris han dado comienzo el escenario a la edición de este año. El campeonato se disputará del sábado al 29 de noviembre y contará con la participación de 24 bertsolaris. Habrá ocho sesiones en otros tantos municipios. El campeonato finalizará en el Navarra Arena.