CAMPEONATO DE NAVARRA

Todo listo para la final

Zortzi finalistak, Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finalerako prest.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zortzi bertsolariak, finalerako prest

Xabat Illarregi, Sarai Robles, Julio Soto, Joanes Illarregi, Eneko Lazkoz, Ekhiñe Zapiain, Saioa Alkaiza y Eki Mateo participarán el 29 de noviembre en la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra. 

Decidido el octeto de la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra
Bertsolaritza

