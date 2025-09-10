Ekainak 19 eta 20

Zetak taldeak San Mameseko kontzerturako sarrera guztiak saldu ditu, eta bezperan ere joko du

Pello Reparaz buru duen taldeak Mitoaroa III ikuskizun distopikoa taularatuko du ekainaren 19an eta 20an Bilboko estadioan. Bihar, ostegunarekin, jarriko dira ekainaren 19rako sarrerak.  

Azken eguneratzea

Zetak taldeak ziztu bizian, lau orduan, saldu ditu ekainaren 20an San Mamesen emango duen kontzerturako sarrerak. Jarraian, ekainaren 19an ere beste kontzertu bat emango dutela iragarri du taldeak, orduan. 

Zetak taldeak emanaldi historikoak eskainiko ditu San Mames futbol zelaian, Mitoaroa trilogia ixteko. Nafar taldeak oso ordu gutxian saldu ditu 2026ko ekainaren 20an eskainiko duen kontzerturako txartelak, eta beste bat iragarri du bezperarako; iragana, oraina eta, azken honetan, etorkizuna jorratu duen ikuskizun errenkadako azken gaualdiak izango dira.

Bizkaiko Aldundiaren babesa duen ekitaldiak euskal musikaren agertoki erraldoi bihurtuko du San Mames, 40.000 pertsonarentza baino gehigorentzako aforoa duen espazioa.  

Hitzordua igande goizaldean jarri zuten, Mitoaroa II kontzertu saileko bigarren emanaldiaren amaieran, Illunben, Donostian. Publikoak orduan jakin zuen, proiekzio baten bidez, saga trilogia bihurtuko zela eta azken kapitulua San Mamesera iritsiko zela.  

Mitoaroaren eta Mitoaroa IIren, publikoa XV. mendera eraman zuen ikuskizun harrigarri baten, ondoren dator Mitoaroa III. Lehenengo proposamenak oraina hartu zuen ardatz, bigarrenak iragana berriztu zuen eta San Mameseko ikuskizunek etorkizun distopiko bat irudikatuko dute.  

“Apustuak, arriskua eta gauza ezberdinak bizitzeko aukera bat da Zetak”, nabarmendu du Reparazek, eta historia egiteko gogoz agertu da.

Ekainaren 19ko kontzerturako sarrerak bihar, irailak 11, jarriko dira salgai, 10:00etan. 

 

