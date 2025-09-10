Zetak taldeak San Mameseko kontzerturako sarrera guztiak saldu ditu, eta bezperan ere joko du
Pello Reparaz buru duen taldeak Mitoaroa III ikuskizun distopikoa taularatuko du ekainaren 19an eta 20an Bilboko estadioan. Bihar, ostegunarekin, jarriko dira ekainaren 19rako sarrerak.
Zetak taldeak ziztu bizian, lau orduan, saldu ditu ekainaren 20an San Mamesen emango duen kontzerturako sarrerak. Jarraian, ekainaren 19an ere beste kontzertu bat emango dutela iragarri du taldeak, orduan.
Zetak taldeak emanaldi historikoak eskainiko ditu San Mames futbol zelaian, Mitoaroa trilogia ixteko. Nafar taldeak oso ordu gutxian saldu ditu 2026ko ekainaren 20an eskainiko duen kontzerturako txartelak, eta beste bat iragarri du bezperarako; iragana, oraina eta, azken honetan, etorkizuna jorratu duen ikuskizun errenkadako azken gaualdiak izango dira.
Bizkaiko Aldundiaren babesa duen ekitaldiak euskal musikaren agertoki erraldoi bihurtuko du San Mames, 40.000 pertsonarentza baino gehigorentzako aforoa duen espazioa.
Hitzordua igande goizaldean jarri zuten, Mitoaroa II kontzertu saileko bigarren emanaldiaren amaieran, Illunben, Donostian. Publikoak orduan jakin zuen, proiekzio baten bidez, saga trilogia bihurtuko zela eta azken kapitulua San Mamesera iritsiko zela.
Mitoaroaren eta Mitoaroa IIren, publikoa XV. mendera eraman zuen ikuskizun harrigarri baten, ondoren dator Mitoaroa III. Lehenengo proposamenak oraina hartu zuen ardatz, bigarrenak iragana berriztu zuen eta San Mameseko ikuskizunek etorkizun distopiko bat irudikatuko dute.
“Apustuak, arriskua eta gauza ezberdinak bizitzeko aukera bat da Zetak”, nabarmendu du Reparazek, eta historia egiteko gogoz agertu da.
Ekainaren 19ko kontzerturako sarrerak bihar, irailak 11, jarriko dira salgai, 10:00etan.
Albiste gehiago musika
Pello Reparaz: "Jendea epel ez gelditzea zen asmoa, eta lortu dugu"
"Egun On" ETBko saioak elkarrizketa egin dio Pello Reparazi, Zetak-ek "Mitoaroa II" kontzertu errenkada amaitu eta biharamunean. Ekainaren 20an San Mamesen egingo duten ikuskizunari buruz ere hitz egin digu.
Rick Davies Supertrampeko abeslari eta konpositorea zendu da
Britainiar musikariak mieloma zuen duela hamar urtetik, eta 81 urte zituela hil da.
Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter eta Ariana Grande, MTV Video Music Awardseko izar distiratsuenak
Ariana Grande pop abeslariak irabazi du MTV Video Music Awards sarietako sari nagusia, eta Lady Gagak eta Sabrina Carpenterrek jaso dituzte ohore handienak New Yorken, jarraitzaileen gogokoenen izarrez beteriko ospakizunean. Grandek urteko bideo onenaren saria irabazi du Brighter Days Ahead lanagatik, eta, ondorioz, jarraitzaileek bozkatutako sarietan gaueko saririk handiena jaso du. Mariah Careyk ibilbidearen saria jaso du, eta bideoklipak egitea zein dibertigarria den azaldu du.
Pello Reparaz: “2084an kokatuko da ‘Mitoaroa III’ ikuskizuna”
Zetak taldeak 2026ko ekainaren 20an eskainiko du San Mames futbol zelaian George Orwellen 1984 obran oinarritutako Mitoaroa III ikuskizuna, 2084an kokatuko den etorkizun distopikoa. “Apustuak, arriskua eta gauza ezberdinak bizitzeko aukera bat da Zetak”, nabarmendu du Reparazek, eta historia egiteko gogoz agertu da.
'Mitoaroa III' ikuskizuna San Mames futbol-zelaira iritsiko da 2026ko ekainaren 20an
Zetak taldeak Bilbo aukeratu du bere ikuskizun arrakastatsuaren hirugarren zatirako, Bizkaia euskal kulturaren erdigunean kokatuz.
'Mitoaroa II' ikuskizunaren backstagean murgildu gara; beste ikuskizun bat
Euskarazko musikan aurrekaririk gabeko ikuskizun honetara 40.000 pertsona bertaratzea espero da. Larunbat honetan, 22:00etatik aurrera jarraitu ahal izango da ETB2n eta PRIMERAN streaming bidezko doako plataforman.
Mitoaroan murgil
Zetakek Illunben eskainiko dituen hiru kontzertuetatik lehena eskaini du bart. Esperientzia berezi eta desberdina. Bertan egon ezin direnentzat, gaur, larunbata, zuzenean izango da ikusgai Primeranen eta EITB2n, 22:00etan.
Ura Bere Bidean kontzertua Donostiara iritsiko da
“Kantuz” ikuskizunak Euskadiko Orkestrako musikariak eta 25 euskal artista eta talde batuko ditu abenduaren 13an, Illunben: Süne, Neomak, Amak, Olatz Salvador, Sua, Eñaut Elorrieta, Xabi Solano, Iñigo Etxezarreta (ETS), Gozategi, Sorotan Bele, Su Ta Gar, Anje Duhalde, Erramun Martikorena, Urko…
Pello Reparaz: "Mitoaroa II Iruñekoa baino lan serioagoa da, eta politikoagoa"
Joan den urtarrilean Navarra Arenan lortutako arrakastaren ondoren, egun gutxi falta dira Zetak taldeak datorren asteburuan Illunben eskainiko duen Mitoaroa ikuskizunaren hiru egunetarako. Pello Reparazek aurreratu digunez, Navarra Arenako Mitoaroaren prekuela izango da eta berrikuntza ugari izango ditu.