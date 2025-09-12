Kontzertua
Estrella Morente, bart Getxon

18:00 - 20:00

Granadar kantariak kontzertua eskaini du bart Muxikebarri Getxoko aretoan, Getxo Folk jaialdiaren bigarren gauean. Igandean, Benito Lertxundi omenduko dute espazio berean. 

Musika jaialdiak Getxo Musika

