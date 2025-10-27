EP-A
Olaia Inziartek EP berria kaleratu du, “Zura”

Hiru abestiz osatutako lana kaleratu du nafar musikariak, bere ibilbide artiskoaren “etapa berri baten hasiera”.
Olaia Inziarte
Olaia Inziarte

Azken eguneratzea

Olaia Inziartek Zura hiru kantuko disko laburra argitaratu du gaur, astelehenarekin. “Rita”, “Egiegia” eta “Bildotsa” abestiak jaso ditu lanean, eta Baztango Koro Ttikiaren kolaborazioa izan du.

Zerrautsa diskoaren ondoren, Inziartek “etapa sortzaile eta bizi berri bati” ekin dio Zurarekin, prentsa ohar batean adierazi duenez. Zuzenean aurkeztuko du, gainera, Iruñean (azaroak 15), Bilbon (abenduak 18) eta Donostian (abenduak 27). 

 

