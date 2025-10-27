Olaia Inziartek EP berria kaleratu du, “Zura”
Olaia Inziartek Zura hiru kantuko disko laburra argitaratu du gaur, astelehenarekin. “Rita”, “Egiegia” eta “Bildotsa” abestiak jaso ditu lanean, eta Baztango Koro Ttikiaren kolaborazioa izan du.
Zerrautsa diskoaren ondoren, Inziartek “etapa sortzaile eta bizi berri bati” ekin dio Zurarekin, prentsa ohar batean adierazi duenez. Zuzenean aurkeztuko du, gainera, Iruñean (azaroak 15), Bilbon (abenduak 18) eta Donostian (abenduak 27).
Bime jaialdiak zuzeneko musikaz eta profesionalentzako jarduerez beteko du Bilbo
Bime Prok eta Bime Livek, Last Tour enpresak antolatzen duen jaialdiaren bi aldeek, aste honetako agenda beteko dute: Rubén Blades, Mon Laferte, Fito, Leire Martínez, Zahara eta beste hainbat artistekiko topaketak eta Delaporteren, Villano Antillanoren eta Silitiaren kontzertuak egongo dira, esate baterako.
Ura Bere Bidean ekimenak emozioz eta sorpresaz bete du BEC, 11.000 pertsonarekin
Emozioa eta sorpresak ez dira falta izan bart BECen. 11.000 lagunek bete dute aretoa, Ura Bere Bidean ekimenarekin bat eginez. Euskal musikaren parte hartze zabala du aurtengo edizioak, urtero bezala Bilboko Orkestra Sinfonikoak lagunduta.
Ura Bere Bidean bueltan da, Evaristorekin, Leire Martinezekin, Sukenarekin eta Zea Maysen "Elektrizitatea"rekin
Musika sinfonikoa eta euskal musikaren klasiko herrikoiak batzen dituen kontzertua ezinbesteko hitzordua bihurtu da dagoeneko Euskal Herriko musika denboraldian. Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta 24 talde eta artistak baino gehiagok euren musika uztartuko dute ostiral-larunbatetan, urriaren 24an eta 25ean.
Beste kontzertu bat emango du La Oreja de Van Gogh taldeak BECen
Donostiako taldeak 2026ko birako sarrerak agortzen eta data eta leku berriak iragartzen jarraitzen du. Abenduan BECera itzuliko dira.
Gorka Urbizuk “Bakan II” lan laburra kaleratu du
Nafar musikariak Abbey Road estudio mitikoetan grabatutako bi kantu bildu ditu bere disko berrian: “Diamantea” eta “Zilarra”.
Gorka Urbizu, EP berriarekin "urduri, liberatuta eta emozionatuta"
Gorka Urbizu musikariak bi kantuko EP bat kaleratu du gaur, "Bakan II". "Diamantea" eta "Zilarra" abestiak Abbey Road Londresko estudio mitikoetan grabatu ditu. Maite Eskarmendi Egun On saioko kazetariak elkarrizketa egin dio Urbizuri, aurkezpen ekitaldiaren aurretik.
Latzen: "Memento mori"
Oñatiar taldea bueltan da! 1998an atera zuen "Ardi larruz" estudioko beren aurreko diskoa, duela 27 urte, eta orain "Memento mori" aurkeztu dute, "Denboraren orbainak" disko berria izango denaren lehen aurrerapena. Laukoteak Zorrotzan eta Hatortxu Rocken eman zituen etapa berri honetako lehen kontzertuak, eta, disko berria besapean, emanaldi gehiago egongo direla aurreratu dute.
Saldu egin dituzte La Oreja de Van Goghen kontzertuetarako sarrera guztiak, eta iragarri dute Barakaldon, Donostian eta Iruñean emanaldi gehiago egingo dituztela
Donostiako taldeak iragarri du hiru kontzertu gehiago egingo dituztela Euskal Herrian: maiatzaren 10ean, Barakaldon (BEC); abuztuaren 1ean, Donostian (Illunbe); eta azaroaren 21ean, Iruñean (Nafarroa Arena).
“La forza del destino” Verdiren operarekin irekiko du denboraldia ABAOk
Lau funtzio egingo dituzte, urriaren 25ean, hasita. Espainiako Gerra Zibilean girotu dute Giuseppe Verdiren drama erromantikoa.