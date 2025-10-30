Primizia
Urtz: "Iragana hil baino lehen" (2025)

"Urtzen" Urtz taldeak azaroan kaleratuko duen diskoaren lehen aurrerapena da "Iragana hil baino lehen" taldearen kantu klasikoaren bertsio berria. "Urtzen" lanak taldearen hamabost kanturen moldaketa berriak eta kantu berri bat bilduko ditu, guztiak ere bertsio "akustiko eta intimoagoan".

Entzun primizian "Iragana hil baino lehen" Urtz taldearen kantu klasikoaren bertsio berria. 

 

