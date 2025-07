Michael Madsen aktore estatubatuarra hil da ostiral honetan, 67 urte zituela. Kill Bill eta Reservoir Dogs filmetan egindako lanengatik laudatua izan da, besteak beste.

Agintariek The Hollywood Reporter hedabideari baieztatu diotenez, Madsen konorterik gabe aurkitu zuten Malibuko bere etxean, 911ko dei bat jaso eta gero.

Bere ordezkariak hedabide nazionalei baieztatu dienez, aktoreak, itxuraz, "bihotzekoa" izan du eta TMZri adierazi dio Madsen gogotsu zegoela zinema independentean egiten ari zen lana erakusteko, Resurrection Road, Concessions eta Cookbook for Southern Housewives film luzeak, esaterako.

Madsen Quentin Tarantinoren filme ugaritan agertu zen, zinemagilearen opera prima Reservoir Dogs-en bezala, gerora etorriko ziren The Hateful Eight, Kill Bill edo Once Upon a Time in Hollywood filmetan.



IMDb datu-basearen arabera, 328 lan baino gehiagok osatu dute Madsenen ibilbidea, eta horien artean aipatzekoak dira Mike Newellen Donnie Brasco eta Ridley Scotten Thelma & Louise esaterako.



Madsen Chicagon jaio zen 1957ko irailaren 25ean eta Matthew Broderick protagonista zuen 1983ko War Games filmean lortu zuen zinemako lehen papera.



Ibilbidearen zatirik handiena zinemari eskaini bazdion ere, parte hartu zuen telebistako hainbat saiotan ere, Vengance Unlimited edo Tilt.



Gainera, ekoizle eta gidoilari gisa ere aritu zen eta hainbat liburu argitaratu zituen poeta gisa, hala nola Burning in Paradise, 1998an, edo Expecting Rain, 2013an.