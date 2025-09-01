Irailak 3-6
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Animadebak 18. urtebetetzea ospatuko du irailaren 3tik 6ra

Nazioarteko film laburren lehiaketa eta haur zein helduentzako film luzeak egongo dira, baita kontzertuak ere, adin nagusitasuna ospatzeko. Michaël Dudok de Witt herbeherear zuzendariak jasoko du ohorezko saria, eta Begoña Vicariok, EITB saria.

Animdeba jaialdiak "The red turtle" proiektatuko du
"The red turtle" Michaël Dudok de Witten filma proiektatuko dute Animadeban
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Animadeba animazioaren nazioarteko jaialdiak 18. edizioa ospatuko du aurten, irailaren 3tik 6ra. Edizio honetako ohorezko saria Michaël Dudok de Witt herbeherear zuzendariak (Father and Daughter, The Red Turtle…) jasoko du, “bere estilo poetiko eta liriko bereizgarriagatik ezaguna”.

Gainera, EITB galan (irailak 5, 22:00etan), Begoña Vicario bilbotar zinemagileak Euskal Herriko animaziozko zinema ikusarazi eta saritzeko sortu zen EITB saria jasoko du. Galan, Vicarioren hainbat ﬁlm labur emango dira, eta Sara Azurza musikariak kontzertua egingo du.

Aurten, 1.410 ﬁlm labur jaso ditu Animadebak, 128 herrialdetatik, eta horietatik hautatutako 20 lanek hartuko dute parte lehiaketan, hamarna Sail Oﬁzialean eta EHU Zuzendari Berriak sailean.

Animadebarekin bat, Primeran plataformak bilduma bereziak osatuko ditu 18 urte hauetan zahar jaialdian izan diren euskal ekoizpenak erakusteko: Sultanaren ametsa, Etorriko da (eta zure begiak izango ditu)…  

Zinema

Albiste gehiago zinema

Gehiago kargatu