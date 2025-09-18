Nolakoa izango da inaugurazio ekitaldia?
Silvia Abril, Itziar Ituño eta Toni Acosta aktoreak izango dira Zinemaldiko inaugurazio ekitaldiko aurkezleak. Kontatu dezaketen apurrari buruz galdetu diegu.
Albiste gehiago zinema
J. A. Bayona zuzendaria Donostian dago, Epaimahai Ofizialaren buru izateko
Juan Antonio Bayona zinema zuzendaria Zinemaldira iritsi da. Epaimahai Ofizialaren presidentea izango da.
Esther García Donostiara iritsi da
Angelina Jolie eta Louis Garrel Zinemaldira etorriko dira
“Couture” Alice Wincourren filmaren aurkezpenean parte hartuko dute bi aktoreek, irailaren 21ean.
Rebordinos: "Aurten nahikoa glamour dago, baina oraindik sorpresak egon daitezke"
Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioaren hasieraren bezperan, "sekulako giroa" egongo dela iragarri du Jose Luis Rebordinos zuzendariak iragarri du, eta "pasioa eta aniztasuna" hitzak erabili ditu aurtengo egitaraua definitzeko.
Robert Redford hil da, 89 urte zituela
Aktore, zuzendari eta aktibista estatubatuarra bere etxean hil da, Utahn, The New York Times egunkariak jakitera eman duenez.
Ikusi "Subsuelo" filmaren trailerra
Fernando Francoren film berria Seminci Valladolideko jaialdian estreinatuko dute, urrian. Thriller psikologikoa Kowalski euskal ekoiztetxearen koprodukzioa da, eta EITBren parte-hartzea du.
“Gaua” Paul Urkijoren filmak irekiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Zinema jaialdiaren 36. edizioa urriaren 31tik azaroaren 7ra egingo dute, eta “Decorado” animaziozko euskal filma ere lehiatuko da Sail Ofizialean. Abonuak urriaren 23an jarriko dituzte salgai, eta sarrera solteak urriaren 27tik aurrera.
Jende ilara luzeak lehen ordutik Zinemaldirako sarrerak erosteko
Pertsona ugari hurbildu dira goizean Kursaalera, Donostiako Zinemaldiaren 73. ediziorako sarrerak erosteko asmoz. Sarrerak arin erosten ari dira, eta ilarak azkar doaz aurrera.
Salgai dira jada Zinemaldirako sarrerak
Online edo leihatiletan aurrez aurre erosi ahalko dira, eta modu mailakatuan salduko dituzte; igandean hilaren 19, 20 eta 21erako txartelak bakarrik erosi ahalko dira.