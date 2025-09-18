Zinemaldia
Nolakoa izango da inaugurazio ekitaldia?

Silvia Abril Itziar Ituño Toni Acosta aktoreak, Zinemaldiko inaugurazio ekitaldiko aurkezleak
18:00 - 20:00

Silvia Abril, Itziar Ituño eta Toni Acosta aktoreak izango dira Zinemaldiko inaugurazio ekitaldiko aurkezleak. Kontatu dezaketen apurrari buruz galdetu diegu.

Zinema Zinemaldia Donostia

