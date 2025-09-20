Analisia
Saria irabazteko aukera duten bi pelikula eta arrakastarik izan ez duen beste bat, Mikel Zumetaren analisian

18:00 - 20:00
Mikel Zumeta.
author image

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Sail Ofizialeko beste hiru pelikula aztertu ditu ORAINeko zinema kritikariak: "Los Tigres" (Alberto Rodriguez), "Deux pianos" (Arnaud Desplechin) eta "Le Cri des Gardes" (Claire Denis).

Zinema Zinemaldia Donostia

