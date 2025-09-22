Zinemaldia
Eresoinka Abesbatzak "Karmele" pelikularen alfonbra gorria girotu du

GRAFCAV3783. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 22/09/2025.- El realizador Asier Altuna (2d), posa junto al equipo de su película antes de la proyección de 'Karmele', incluida en la Sección Oficial del Festival de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
EITBren partaidetza duen "Karmele"-k giro paregabea izan du Victoria Eugenia antzokiko alfonbra gorrian. Sail Ofizialean, lehiaz kanpo, aurkeztu da lana, eta Asier Altuna eta lantalde zabala bertan izan dira.

SAN SEBASTIÁN, 22/09/2025.- Cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú, se han adherido a la manifestación en apoyo a Palestina y contra el "genocidio en Gaza" que tendrá lugar el miércoles en San Sebastián coincidiendo con el Festival de Cine. EFE/ Javier Etxezarreta
Zinemako profesionalek bat egin dute Gazako genozidioaren aurkako manifestazioarekin, Donostian

350etik gora aktorek (Itziar Atienza, kasu), zuzendarik, ekoizlek eta zinemagintzako hainbat langilek dei egin dute Israel Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako manifestaziora joateko. Donostian egingo da, asteazkenean, eta 18:30ean abiatuko da, Victoria Eugenia antzokian, The Voice of Hind Rajab filmaren proiekzioa baliatuta. Israelek Gazan eraildako 6 urteko neskaren istorioa kontatzen du pelikulak.

