Zinemaldia 2025
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Gizartetik kanpoko komunitate horiek nigan eragindako kuriositatea zabaltzea gustatuko litzaidake"

ARO BERRIA FILMAREN IRUDIA
18:00 - 20:00
author image

Tais San José | EITB

Azken eguneratzea

1980ko hamarkadan Ultzamako bailaran (Nafarroa) finkatutako Arco Iris komunitatea du hizpide Irati Gorostidi zinemagileak bere lehen filme luzean. "Aro berria" 2025eko Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean izango da estreinakoz.

Zinema Zinemaldia Donostia

Zinemari buruzko albiste gehiago

SAN SEBASTIÁN, 22/09/2025.- Cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú, se han adherido a la manifestación en apoyo a Palestina y contra el "genocidio en Gaza" que tendrá lugar el miércoles en San Sebastián coincidiendo con el Festival de Cine. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zinemako profesionalek bat egin dute Gazako genozidioaren aurkako manifestazioarekin, Donostian

350etik gora aktorek (Itziar Atienza, kasu), zuzendarik, ekoizlek eta zinemagintzako hainbat langilek dei egin dute Israel Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako manifestaziora joateko. Donostian egingo da, asteazkenean, eta 18:30ean abiatuko da, Victoria Eugenia antzokian, The Voice of Hind Rajab filmaren proiekzioa baliatuta. Israelek Gazan eraildako 6 urteko neskaren istorioa kontatzen du pelikulak.

Gehiago kargatu