Euskal Zinemaren Gala Handia
Koldo Almandoz: “Gorroto ditut pertsonaia jator eta hunkigarriak, eta pertsonak ere bai”
Donostiar zuzendaria Zeru ahoak seriea estreinatzen ari da Donostiako Zinemaldiko Sail Ofizialean, genero beltzari dagokion tentsio narratibo tenkatuaz haraindi geruza mamitsu ugari eskaintzen dituen lana.
"Duela 20 urte sortu zen lantalde bati emango zaio Zinemira saria"
Telmo Esnal eta Asier Altuna zuzendariek Zinemira ohorezko saria jasoko dute astearte honetan, Euskal Zinemaren Galan. Duela 20 urte eta Zinemaldian estreinatu zen, hain justu, elkarrekin egindako lehen filma: "Aupa Etxebeste!". Euren ibilbidearen hastapenak gogoratu ditugu, eta film horrek euskal zinemagintzari egindako ekarpena.
"Gizartetik kanpoko komunitate horiek nigan eragindako kuriositatea zabaltzea gustatuko litzaidake"
1980ko hamarkadan Ultzamako bailaran (Nafarroa) finkatutako Arco Iris komunitatea du hizpide Irati Gorostidi zinemagileak bere lehen filme luzean. Aro berria 2025eko Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean izango da.
Eresoinka Abesbatzak "Karmele" pelikularen alfonbra gorria girotu du
EITBren partaidetza duen Karmelek giro paregabea izan du Victoria Eugenia antzokiko alfonbra gorrian. Sail Ofizialean aurkeztu da lana, lehiaz kanpo, eta Asier Altuna eta lantalde zabala bertan izan dira.
Mikel Zumetaren arabera, Sail Ofizialaren kalitate orokorra maila altura iritsi da
ORAINeko kritikariaren arabera, "Los domingos" (Alauda Ruiz de Azua) pelikulak sariak irabazteko aukera sendoak ditu. Oso pozgarria beraz, euskal zinemaren maila Zinemaldiko lehian. Agnieszka Holland zuzendariaren "Franz" filmak ez du asetu, Kafkarengandik urrun geratu delako; ezta, guztiz, Yutaro Seki eta Kentaro Hirase japoniarren "SAI" ere.
Zinemako profesionalek bat egin dute Gazako genozidioaren aurkako manifestazioarekin, Donostian
350etik gora aktorek (Itziar Atienza, kasu), zuzendarik, ekoizlek eta zinemagintzako hainbat langilek dei egin dute Israel Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako manifestaziora joateko. Donostian egingo da, asteazkenean, eta 18:30ean abiatuko da, Victoria Eugenia antzokian, The Voice of Hind Rajab filmaren proiekzioa baliatuta. Israelek Gazan eraildako 6 urteko neskaren istorioa kontatzen du pelikulak.
Asier Altuna: "'Karmele'rekin barruko istorio bat kontatu behar nuen"
EITBren partaidetzarekin, Asier Altuna zuzendariak Karmele Urrestiren bizitza ekarri du Zinemaldiko Sail Ofizialera, Kirmen Uriberen eleberrian oinarrituta. Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy ditu antzezle lanean. Horiekin guztiekin hitz egin dugu.
"'Los domingos'ek tolerantziaren hauskortasunaz hitz egiten du"
Alauda Ruiz de Azua eta Patricia López Arnaiz "Los domingos" EITBren parte-hartzea duen filmaren zuzendari eta aktorearekin hitz egin dugu, gaur Zinemaldiko Sail Ofizialean aurkeztu dutela eta. Ainara 17 urteko neskatoak klausurako mojen ordena batean sartzeko dituen dudei buruzkoa da filma.
Euskal zinemak gala handia ospatuko du, inoiz baino euskal ekoizpen gehien jaso dituen Zinemaldian
Sara Cozar eta Joseba Apaolaza aktoreek aurkeztuko dute Victoria Eugenia antzokian egingo den gala. Asier Altunak eta Telmo Esnalek Zinemira saria jasoko dute, eta Sara Fantovak EITBren Egile Berriak saria.