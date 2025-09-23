Streaminga
Euskal Zinemaren Gala Handia

Efe Zinemaldia
18:00 - 20:00
Ikusi Donostiako Zinemaldiko Euskal Zinemaren Gala Handia. Victoria Eugeniako gaualdian, Asier Altuna eta Telmo Esnal zuzendariek Zinemira ohorezko saria jasoko dute, eta Sara Fantovak EITB Egile Berriak saria.
Zinemaldia Zinema

SAN SEBASTIÁN, 22/09/2025.- Cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú, se han adherido a la manifestación en apoyo a Palestina y contra el "genocidio en Gaza" que tendrá lugar el miércoles en San Sebastián coincidiendo con el Festival de Cine. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zinemako profesionalek bat egin dute Gazako genozidioaren aurkako manifestazioarekin, Donostian

350etik gora aktorek (Itziar Atienza, kasu), zuzendarik, ekoizlek eta zinemagintzako hainbat langilek dei egin dute Israel Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako manifestaziora joateko. Donostian egingo da, asteazkenean, eta 18:30ean abiatuko da, Victoria Eugenia antzokian, The Voice of Hind Rajab filmaren proiekzioa baliatuta. Israelek Gazan eraildako 6 urteko neskaren istorioa kontatzen du pelikulak.

